綠界結盟萊爾富推運費優惠 搶雙12商機

第三方支付龍頭綠界科技（6763）今（10）日宣布，為衝刺雙12商機，攜手萊爾富推出即日起至明年6月底前，物流運費優惠降至35元，商家無論是使用店到店配送（C2C）或大宗寄倉（B2C）寄件，都能享有折扣。綠界科技表示，因上月雙11活動使物流爆倉，與萊爾富合作除了備戰雙12與農曆春節購物潮，也藉此調節物流，避免物流爆倉慘況重演。

綠界科技昨日公告11月合併營收達1.08億元，月增15%、年增31.7%，為單月營收歷史新高；今年前11月累計合併營收達10.2億元，年增19.6%，已超越去年全年的9.36億元。綠界指出，因為許多電商業者在上月推出雙11活動，推升整體代收業務向上，成為11月業績的主要成長動能。

雙11雖帶來滿滿業績，但大量訂單也讓物流大打結，更有業者因此暫停收貨2天用以消化貨件量。隨著雙12、聖誕節及農曆春節等消費旺季接踵而來，綠界科技表示，因為有了先前物流爆倉的借鏡，這次與萊爾富結盟共同推出物流寄件運費最優惠價35元，期望有調節物流的效果，也讓賣家能以超值的價格寄送件，降低營運成本、增加獲利。

綠界主要業務為提供電子商務業者金流收款、物流服務及電子發票加值中心等服務，目前已拿下國內七至八成中小型電商市場。綠界今年也陸續推出票券發行、跨境物流等新服務，讓台灣賣家可以輕鬆將商品賣到香港、新加坡、馬來西亞等地；明年初還將發表第三代支付系統，透過提供更多元的服務和功能，滿足客戶在電子商務的新興需求。