快訊

上周才說不支持 蘇揆今同意屏東2建設案可行性評估

川普狂輸40場訴訟...法律戰恐走到盡頭 「這問題」成關鍵

綠界結盟萊爾富推運費優惠 搶雙12商機

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

第三方支付龍頭綠界科技（6763）今（10）日宣布，為衝刺雙12商機，攜手萊爾富推出即日起至明年6月底前，物流運費優惠降至35元，商家無論是使用店到店配送（C2C）或大宗寄倉（B2C）寄件，都能享有折扣。綠界科技表示，因上月雙11活動使物流爆倉，與萊爾富合作除了備戰雙12與農曆春節購物潮，也藉此調節物流，避免物流爆倉慘況重演。

綠界科技昨日公告11月合併營收達1.08億元，月增15%、年增31.7%，為單月營收歷史新高；今年前11月累計合併營收達10.2億元，年增19.6%，已超越去年全年的9.36億元。綠界指出，因為許多電商業者在上月推出雙11活動，推升整體代收業務向上，成為11月業績的主要成長動能。

雙11雖帶來滿滿業績，但大量訂單也讓物流大打結，更有業者因此暫停收貨2天用以消化貨件量。隨著雙12、聖誕節及農曆春節等消費旺季接踵而來，綠界科技表示，因為有了先前物流爆倉的借鏡，這次與萊爾富結盟共同推出物流寄件運費最優惠價35元，期望有調節物流的效果，也讓賣家能以超值的價格寄送件，降低營運成本、增加獲利。

綠界主要業務為提供電子商務業者金流收款、物流服務及電子發票加值中心等服務，目前已拿下國內七至八成中小型電商市場。綠界今年也陸續推出票券發行、跨境物流等新服務，讓台灣賣家可以輕鬆將商品賣到香港、新加坡、馬來西亞等地；明年初還將發表第三代支付系統，透過提供更多元的服務和功能，滿足客戶在電子商務的新興需求。

營收 電商 電子商務

延伸閱讀

大陸國藥集團 啟動新冠疫苗冷鏈物流配送演練

台驊 11月營收創新高

台驊證實市場搶櫃搶翻 11月營收突破歷史新高

這顏色太美！萊爾富限量5萬盒「松石綠」萊禮生醫炫彩醫療口罩12／6開賣

相關新聞

裕日車獲2020國家人才發展獎 意外讓嘉裕魅力被看見

裕隆日產（2227）總經理李振成長期對於人才培育、品牌發展都相當重視，持續推動落實CSR企業社會責任，裕日車在「塑造會增...

永豐餘小金雞永道攜統一超 打造RFID未來超商

永豐餘集團旗下的RFID（無線射頻標籤）大廠永道，看好RFID之於國內智慧零售的未來前景，首度返台設廠，在土城打造台灣最...

汎德永業前11月合併營收350.5億元 年增17.57％

汎德永業汽車（2247）今（11）日公告2020年11月合併營收為新台幣33.4億元，年增率5.28％，累計今年1-11...

聚焦PSGL-1 美國全心醫藥生技獲創投A輪投資

前身為台醫新藥的美國全心醫藥生技（AltruBio Inc）宣布，已獲得aMoon Fund等創投基金的A輪募資，募資額...

華航形象廣告再報捷 獲克里奧廣告獎、紐約廣告節肯定

中華航空品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，引發消費者高度共鳴，屢受國際獎項肯定，近期又獲得美國克里奧廣告獎（CLIO...

乾杯頂級寵物品牌「乾杯汪汪」上市 將在旗下餐飲銷售

寵物萌經濟發燒，乾杯集團（1269）打造頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍寵物市場。乾杯董事長平出莊司表示，乾杯以聚焦牛肉核心...

資誠：亞太地區房地產主流投資標的面臨兩挑戰

資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）共同發布「2021年亞太地區房地產趨...

宇隆科技攜手台灣老樹救援協會 為53棵老樹找新家

宇隆科技（2233）於中港加工出口區規劃新廠，在基地發現53棵羅漢松等老樹群，宇隆科技董事長劉俊昌為善盡社會責任，今（1...

沃旭宣布綠能、電力二項徵才計畫 向碩士畢業生招手

培育風電新世代，沃旭能源今（10）日宣布，啟動2021年度「全球綠能菁英培訓計畫」(Graduate Programme...

搞錯了！ 北市仲介公會提數據「這裡房市才熱」

台北市不動產仲介公會理事長黃文雄今(10)日表示，今年台北市房市強勢回歸，房屋交易量年增率接近一成，預估全年建物買賣移轉...

2021年亞太城市房地產投資前景 台北擠進前段班

《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》比較22個城市，明（2021）年台北的投資前景排名第11，擠進前段班，比今年的第...

老屋重拾黃金夢 大台北都更今年推案爆天量

住展雜誌統計，今年截至12月7日，大台北都更案量已達1,834億，全年上看2,000億，比去年暴增700餘億元，年增幅高...

熱門新聞

打炒房動作一波波…實價登錄2.0 將揭門牌地號

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

房市斷頭潮？央行鬆口：12月7日前案件按原核貸條件辦理

蘇貞昌勸敗三倍券：40幾萬人沒領 已領的近百億還沒用

力積電登興櫃 寫三紀錄

跟進0050換股！「小台灣50」新增長榮海、智邦等五檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。