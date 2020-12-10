數字科技11月營收1.29億元 創歷史同期新高

台灣網路生活平台業者數字科技（5287）今（10）日公告11月合併營收1.29億元，較去年同期成長8％，創歷史同期新高；累計1-11月合併營收14.04億元，年增率4％。數字科技表示，591房屋交易網推出「591實價登錄」服務，提供「揭露到門牌」的實價查詢功能，單月月查詢量超過500萬次，帶動591房屋11月營收成長13％，是帶動數字科技11月合併營收創歷史同期新高動力。

數字科技表示，台灣591房屋交易，提供出租、中古屋出售與新建案資訊服務，且推出「591實價登錄」服務，整理內政部超過250萬筆實價登錄紀錄，並供民眾自由選擇剔除特殊交易及拆算車位價格，讓查「實價」更直觀。加上8891汽車交易、Tasker出任務營收成長，以及結婚吧啟動收費，帶動數字科技11月合併營收1.29億元，創歷史同期新高，年增率8％。

數字科技旗下Tasker出任務累計前11月營收成長18％，小雞上工憑藉市場獨特性，目前已累積超過260萬下載人次，刊登中職缺超過兩萬件，是全台最大的找打工平台。另公司將持續擴增各平台內容服務、優化平台使用、跨界異業合作，提升會員黏著度，營運維持穩健發展。