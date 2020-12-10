旺季發威 水泥雙雄11月營收衝上今年新高
旺季發威，「水泥雙雄」台泥（1101）、亞泥（1102）今（10）日公布11月營收，雙雙衝上今年新高。由於明年農曆年落在2月，業者看好這波水泥旺季效應有望一路延續到明年初。
台泥今天公告11月營收108.89億元，雖較去年同期下滑6.8%，但比10月再成長5.8%，連續第二個月改寫今年營收新高。亞泥11月營收79.23億元，年減1%，但比10月成長6.6%，為連續第三個營收走揚，同樣創下今年營收新高。
台泥主管表示，年底本來就是水泥業的傳統旺季，觀察最近兩岸水泥市場，狀況確實很不錯，今年初因為新冠肺炎疫情的關係，大陸一些建設進度落後，下半年加緊趕工；外加大陸政府為了振興經濟，加碼基礎建設投資，都推升水泥需求。
而在需求的推升下，台泥包括在華南及華東地區，已經連續兩波調漲水泥售價，包括9月底-10月每噸上調20-40元人民幣；11月剛剛又調升一次，每噸約上漲20-30元人民幣，接著本月價格不排除還會再調一次。漲價效應更進一步助力台泥營收衝高。
不畏疫情影響，台泥今年前三季稅後大賺184.07億元，比去年同期逆勢成長3.8%，全年應該可以連續第三年大賺超過200億元。至於全年獲利能不能超越去年創歷史紀錄的242億元？台泥主管表示，去年大陸水泥業非常旺，基期算是滿高，12月還要繼續努力，今年全年獲利即使沒有再度超越顛峰，應該也不會差距太遠。
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