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乾杯頂級寵物品牌「乾杯汪汪」上市 將在旗下餐飲銷售

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯董事長平出莊司聚焦牛肉事業，推頂級寵物品牌「乾杯汪汪」上市。(攝影:記者嚴雅芳)
乾杯董事長平出莊司聚焦牛肉事業，推頂級寵物品牌「乾杯汪汪」上市。(攝影:記者嚴雅芳)

寵物萌經濟發燒，乾杯集團（1269）打造頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍寵物市場。乾杯董事長平出莊司表示，乾杯以聚焦牛肉核心事業為發展策略，現今擁有B2B肉品進口販售、連鎖餐飲事業，今年更成立自有電商平台提供B2C線上販售，並持續開發牛肉商品，未來也會持續專注在牛肉事業。

平出莊司表示，乾杯從2017年決心要專注在牛肉事業，台灣人愛吃和牛，進口量也逐年攀升，以去年來看，乾杯的和牛進口量為86噸，整體台灣市場的進口量是555噸，乾杯市占率約15%，只是和牛不似美國牛肉可分部位，而是必須全牛進口，因此有很多零碎部位的肉，如何提升全牛進口的效益，成為乾杯集團努力方向。

乾杯以「牛肉」、「寵物」雙專業背景，聯手寵物食品專業的製作廠打造「人可食用肉品規格」、「100%天然無添加」頂級寵物食品。首波推出四款市場少見的「澳洲牛舌製」寵物零食、鮮食。

乾杯表示，觀察全球不婚、少子化趨勢，越來越多人以養寵物取代養小孩，使寵物飼養率年年成長，寵物對於每位飼主的重要性更近乎於親人，進而拉高寵物的消費市場。集團全牛進口的採購優勢，可挑選更適合寵物健康需求的肉品部位，並於自有電商平台「乾杯超市」、全台旗下餐飲實體店鋪銷售，降低管銷成本，期待為營收增添另一動能。

乾杯表示，首波推出四款使用稀有「澳洲牛舌」製的寵物零食、鮮食，1頭牛可食用僅有0.3% 的珍稀部位，集團以強大的採購力，一年進口牛舌約60噸，占了近全台灣進口量的一半。研究發現，牛舌與其他紅肉同樣為橫紋肌，擁有優良的動物性蛋白質，鐵、維生素等營養價值相較於豬、雞肉更加豐富。而牛舌的熱量更僅有牛肉的1/2、脂肪含量僅1/3，在取得營養的同時，牛舌更有益於減低毛小孩的飲食負擔，而牛舌皮更富含了豐富的膠原蛋白，能達到保健關節的效果。

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