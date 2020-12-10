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資誠：亞太地區房地產主流投資標的面臨兩挑戰

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
亞太地區各主要城市歷年投資前景排名。圖／資誠提供
亞太地區各主要城市歷年投資前景排名。圖／資誠提供

資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）共同發布「2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》」。調查結果顯示，2020年雖然有疫情的衝擊，造成中國大陸、印度及澳洲部份市場有較明顯的萎縮，其餘亞太地區房地產交易並未出現恐慌性的下跌，且包括南韓、日本及台灣等市場反而有不錯的表現。展望2021年，整體上受訪投資人對於全球景氣仍持保留態度，也依然關注部分市場、部分類型資產的價格會否出現進一步修正。

調查報告顯示，2020年亞太區房地產交易總金額呈現下滑，部分原因為受限於疫情導致的邊境管制，跨國型投資人無法自由往返各地進行投資；另一方面也顯示賣方期待疫苗問世後市場將會回復正常，故短期內反而對於價格有所堅持，不願輕易降價換取成交。

此外，調查發現，亞太地區過去主流的投資標的（例如辦公、零售及商務旅館等）現正面臨疫情及市場結構調整的雙重挑戰。向來優質的辦公市場，由於社交距離、在家/遠距工作、企業削減開支及租戶撙節成本等因素的交互作用下，使得投資人對於辦公產品的投資前景趨向保守；另外，零售物業及都會區商務旅館目前受到人們減少外出消費及跨國旅遊禁令之影響，中長期而言，零售店面需求回升之機會或許較高，然都會區旅館產品供給過剩的現象卻暫時看不到終點，可能導致部分物業被拋售，或是必須變更為其他用途尋找出路。

就2021年的投資前景而言，新加坡、東京及雪梨三個城市乃是受訪者最為青睞的前三名，主要是因為這些市場的地緣政治及經濟風險相對較低，成為投資人資金的安全停泊港。台北的投資前景則在防疫成果亮眼、經濟表現穩定及市場資金充沛的支撐下，獲得投資人的肯定，在經歷2017、2018連續二年的敬陪末座後，去年進步至第14名，今年度排名穩定邁進，居亞太地區22個主要城市中的第11名。

各地市場當中，韓國及日本市場的交易投資較為熱絡，主要是因為其本土投資人現階段對外國市場的信心不足，反而將焦點轉向國內投資，以趨避地緣政治風險；而中國大陸雖受美中貿易關係持續緊張的影響，跨境資本流動固然有所下降，但仍是國際投資人重要的投資目的地之一。

同時，市場投資者的眼光已經轉向往景氣下滑時仍能創造穩定收益的資產類型，例如物流倉儲、出租住宅及資料中心等。其中，電子商務蠶食傳統零售的趨勢一直都在，而這次疫情更是往前推了一把，使得原本即已火熱的物流倉儲需求更加暢旺，已成為疫情爆發後亞太地區發展最為強勁的資產類型。

普華國際不動產公司董事長劉博文分析，今年亞太地區不動產投資前景調查排名顯示：市場成熟穩健、交易流動性佳及內需市場穩定可靠，為前段班城市勝出的三大關鍵要素。另一方面，疫情雖然為不動產市場帶來許多挑戰，所幸這段期間內亞太地區普遍展現出強大的韌性。

至於台灣，劉博文表示，2020年股、房雙市皆繳出不錯的成績單，受惠於疫情控制得宜、全球台商回流、科技產業擴廠、市場資金充裕、壽險出手積極、獎勵都更危老等因素帶動下，在土地、商用不動產及中、南部住宅市場皆有亮眼的成果；至於向來倍受國人及政策矚目的大台北地區住宅，其價格自2014年高點下跌以來，於2018年算是打底完成，最近兩年自住型買盤在等不到更低價格後逐漸進場，加上老舊公寓屋主換新電梯大樓的長期趨勢使然，使得預售及部份新成屋市場的去化速度加快，市場看似熱絡、然基本上是呈現一個超跌後的反彈格局，價格也只是緩步回歸2014年的水準。

劉博文指出，雖然國內消費及旅遊需求自2020下半年起持續加溫，但是在國際疫情尚未趨緩、各國邊境管制仍未解除之前，都會區旅館物業復甦的腳步依然艱辛，仍有待政府提供持續的政策支持，與業者共度難關。

這份報告為資誠全球聯盟組織與城市土地學會共同合作，迄今已是第15年發表。今年度調查範圍包括391位亞太地區不動產從業人士，並訪談134位受訪對象，包括投資人、開發商、資產公司代表、貸款人、經紀人以及專業顧問等。

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