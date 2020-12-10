宇隆科技攜手台灣老樹救援協會 為53棵老樹找新家

宇隆科技（2233）於中港加工出口區規劃新廠，在基地發現53棵羅漢松等老樹群，宇隆科技董事長劉俊昌為善盡社會責任，今（10）日透過台灣老樹救援協會進行捐贈，由老樹協會理事長吳春山代表接受。

宇隆科技由生產傳統自動車床零件起家，經過逾40年的創新變革，目前專注於精密金屬零件等加工，客戶囊括全球最大汽車電子廠BOSCH、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk等。

其生產的引擎噴油嘴零件，更是供應BMW、賓士、福斯等一線車廠，堪稱台灣機械加工領域的隱形冠軍。

為因應訂單增加，總部位於台中梧棲的宇隆科技決投資10億元，在中港加工出口區蓋設新廠擴充產能，新廠預計近期動工，2022年底完工投產。

劉俊昌於購地後前往巡視，發現有53株生機勃勃的羅漢松矗立在基地上，而新廠的動線規劃、設計，不免挖除原有地上物，眼見這53棵樹群即將面臨挖除的命運，內心非常不捨。

劉俊昌本身非常喜愛樹木，也常年捐款贊助台灣老樹救援協會，於是專程拜訪逢甲EMBA同窗好友的麗明營造董事長吳春山，並講起這個擔憂，請身兼台灣老樹救援協會理事長的吳春山與協會專家一同想辦法。

經協會評估幾處適合樹木移植的生長環境後，53株羅漢松最終決定落腳至雲林台西鄉海口村一座籌劃興建中的廟宇—北極殿，綠美化該處的景觀環境。得知這幾株羅漢松能夠找到更好的生存環境，也讓劉俊昌十分欣慰。

吳春山表示，有句話說「建設前必先破壞」，但如何在兩者之間取得最佳平衡，把環境傷害減到最低，達到共好雙贏的目的，宇隆科技在這次的擴廠計畫中，善盡企業社會責任，做了最好的示範。