2021年亞太城市房地產投資前景 台北擠進前段班

《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》比較22個城市，明（2021）年台北的投資前景排名第11，擠進前段班，比今年的第14前進三名，比2019年的第21更是大幅向前。相對的，香港明年和今年一樣，投資前景排名第22名，敬陪末座。

《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》（Emerging Trends in Real Estate Asia Pacific 2021）由資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）共同發布。今年是第15年發表，該報告調查391位亞太地區不動產從業人士，並訪談134位受訪對象，包括投資人、開發商、資產公司代表、貸款人、經紀人以及專業顧問。

報告指出，就2021年的投資前景，新加坡、東京及雪梨三個城市最受青睞，因為地緣政治及經濟風險相對較低，成為資金的安全停泊港。

台北則在防疫成果亮眼、經濟表現穩定及市場資金充沛三大支撐下，投資前景獲得投資人的肯定，在經歷2017、2018連續二年的敬陪末座後，去年進步至第14名，今年度排名穩定邁進，居亞太地區22個主要城市中的第11名。

普華國際不動產公司董事長劉博文指出，2020年台灣在土地、商用不動產及中、南部住宅市場皆有亮眼的成果；至於大台北地區住宅，預售及部分新成屋市場的去化速度加快，市場看似熱絡，基本上只是超跌後的反彈格局，價格也只是緩步回歸2014年的水準。

調查結果顯示新的變化，亞太地區過去主流的投資標的正受到挑戰，包括辦公、零售及商務旅館等。由於社交距離、在家/遠距工作、企業削減開支及租戶撙節成本等因素，投資人對辦公產品的投資前景趨向保守；另外，受到人們減少外出消費及跨國旅遊禁令影響，中長期而言，零售店面需求回升之機會或許較高，然都會區旅館產品供給過剩的現象暫時看不到終點，可能導致部分物業被拋售，或是必須變更為其他用途尋找出路。

同時，市場投資者的眼光已經轉向往景氣下滑時仍能創造穩定收益的資產類型，例如物流倉儲、出租住宅及資料中心等。其中，電子商務蠶食傳統零售的趨勢一直都在，而這次疫情更是往前推了一把，使得原本即已火熱的物流倉儲需求更加暢旺，成為疫情爆發後亞太地區發展最為強勁的資產類型。

在地區方面，報告指出，在疫情的衝擊下，2020年中國、印度及澳洲部分市場有較明顯的萎縮，其餘亞太地區房地產交易並未出現恐慌性的下跌，且包括南韓、日本及台灣等市場反而有不錯的表現。

韓國及日本市場交易投資較為熱絡，主要因為本土投資人現階段對外國市場的信心不足，將焦點轉向國內。中國大陸雖受美中貿易關係持續緊張的影響，跨境資本流動下降，但仍是國際投資人重要的投資目的地之一。