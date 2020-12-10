今年雙北都更案逼近2,000億巨量 寫下歷史新高紀錄

今年雙北都更推案量逼近2,000億大關，再寫歷史新高紀錄。據住展雜誌統計，今年以來大台北都更案推案量體已達約1,834億元，較去年暴增700餘億元，年增幅高達近64％。其中，多數案量仍集中在台北市，高達約1,436億元，新北市則約有398億元。

雖然雙北市都更案量差距懸殊，但仍連袂創下都更推案量史上新高紀錄，顯示兩地都更推案都在持續增溫當中。住展雜誌研發長何世昌表示，在中央與各地方政府力推之下，以及受惠於景氣好轉、房價上揚，建商給予的條件較優渥，大台北都更因而呈現爆發式成長，屋主靠老房子翻身不再是神話。

今年台北市都更推案遍地開花，都更案數量已高達42個，12個行政區都有都更案推出，這種狀況是史上首見。

以行政區來劃分，台北市都更案數量最多的行政區是士林，今年來共推出8個，尤以天母地區最多，包括在地品牌力極強的璞園建設與家居建設，以及首度進軍天母的大陸建設、聯上開發等，眾多知名建商齊聚一堂。

都更數量二、三名依序為中山、文山區；巧合的是，今年水岸都更案特別多，光這兩區就有3個，像文山區「元利台大公館」、「遠雄晴川」，以及中山區「最大直」等案。今年北市都更案數量最少的則是中正與萬華區，各只有1個都更案。

此外，今年大台北都更案最大的不同點，在於產品規劃上中、大坪數比例變多了。何世昌分析，大台北規劃40幾坪至80幾坪的都更案明顯增加，甚至有些走豪宅路線，產品規劃更加多元化，不像前幾年以小宅為大宗，這種發展似乎意謂著，業者已經嗅到換屋族需求升溫，所以在都更案劃上變得更為大膽。

至於新北市都更案數量最多的行政區是板橋與新店，皆各有3個，其中新店「合環LANDMARK」單一建案就海灌200億元案量，占新北全市都更案量的一半以上。