全聯「全火鍋」快閃店 將於明年1月20日結束營業

為超前部署今年火鍋祭，全聯於9月4日在東區開設「全火鍋」快閃店，還注入品牌隱性資產「請支援收銀」概念，與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗，一開幕就引爆話題，每個月訂位才剛開放，不到5分鐘就被搶訂一空。不過，全聯表示，將維持原案於明年1月20日結束營業，而12月15日為最後一次可以訂到「全火鍋」快閃店的日子。

全聯表示，「全火鍋」快閃店從開幕至今話題不斷，創造一波嶄新台式火鍋魅力，3個月賣出超過1.5萬份鍋物，不過開設快閃店初衷是為了讓消費者體驗最新鮮的食材，包含具有產銷履歷的安心小農蔬菜、生鮮廠低溫直送冷藏肉、優質台灣米等，因此即使有許多消費者希望能將「全火鍋」快閃店變成真正營運的火鍋店，但經內部研議仍決定維持原案於明年1月20日結束營業。

全聯表示，若沒訂到位也沒關係，只要到全台上千家門市，都能買到新鮮食材，再搭配40款獨家名店鍋物，讓「訂不到的火鍋名家，通通在你家」，想吃「全火鍋」湯底也不用擔心，「全火鍋X聖凱師秘製黃金比例麻辣鍋湯底」已於全台門市販售，另預計12月中下旬也會開賣「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，即使「全火鍋」結束營業也能在家享用。

除了宣布「全火鍋」快閃店只營業至明年1月20日，受到外界高度期待的「Bye Bye Sale」也預計於明年1月24日舉辦，屆時店內眾多潮流與質感兼具的商品將有驚喜出清價，包含日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋、不鏽鋼調理盆，以及戶外品牌Snow Peak的營火熱水壺和收納置物箱等，詳細時間及拍賣方式，將會擇日公布於「全火鍋」粉絲團及IG上。