全台社宅大盤點！明倫社宅真的爆貴嗎？ 這處坪數等大卻僅需一半租金

這次台北市明倫社宅3房型44坪租金逾4萬元惹議，然而，民眾申請承租至9日天截止，申請數仍有高達3236件，更加引起民眾關注。全台有哪些地方蓋社會住宅，明倫社宅跟其他社宅相比租金有比較貴嗎？帶著大家一起來做比較？

為保障民眾居住權益，全台多數地區皆有建設社會住宅，開放給有需要的民眾申租，包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市、南投市、台東市、金門縣、連江縣及澎湖縣等13縣市都有規劃興建。

對於租金價格的爭議，若將已建成的社宅做比較，如松山區健康公共住宅、大同區大橋頭社會住宅及林口世大運選手村社會住宅A區的設置規劃，相較於明倫社區出現逾4萬元月租金情況，可以發現即便3處的房型、坪數略有差距，但租金範圍基本落在3萬元以內。

其中，林口世大運選手村社宅一處房型與明倫社區逾4萬元租金的房型坪數相異不大，但租金卻僅需20,000元，為明倫社區爆出爭議房型的一半租金。

一、台北市松山區健康公共住宅

松山區健康社宅租金表。圖擷自台北市社會住宅招租網

以松山區健康公共住宅而言，宅內提供3種房型，又分別各有2種坪數，最大不超過34坪。其中，價格最低由1房型的10,400元至3房型的27,200元最高。

二、台北市大同區大橋頭社會住宅

大同區大橋頭社會住宅租金表。圖擷自台北市社會住宅招租網

大同區大橋頭社會住宅則提供2種房型，同樣各有不同大小坪數可供選擇，其中租金區間落於12坪（1房型）的10,200元至20坪（2房型）的16,900元之間。

三、新北市林口世大運選手村社會住宅A區

林口世大運社宅租金表。圖擷自新北市政府官網。

林口世大運社宅A區更是提供4種房型，包含1至4房型，租金最低7,100元（14.3坪），而最大坪數40.5坪租金也才20,000元，與明倫社區租金逾4萬元的3房型坪數（44坪）相差不大，租金卻差了一半。

明倫幼兒園位於明倫社宅內，圖為台北市長柯文哲日前赴明倫社會住宅視察。聯合報系資料照片

北市明倫社宅3房型出現月租金逾4萬元情形，引發外界質疑租金過高。對此，內政部營建署指出，社會住宅房屋及地價稅依法免徵，並非社宅成本，更不會導致市宅名目租金租金男以降低問題，而北市政府將此稅收視為社宅成本，「實為明顯錯誤且嚴重扭曲社宅政策內涵」。

長期關注都市空間改造政策的NGO組織「OURs 都市改革組織」過去也曾指出，台灣社宅租金是由估價師估算而定價，是以市場租金的7到85折出租，雖低於市場行情，但對社經相對弱勢的族群而言仍算昂貴；因此，對比日韓港的社宅租金，多半是以「收入能力」來估算，計算後約為鄰近地區租金的3到4折，相較於鄰近他國，台灣社宅租金似乎偏高。

全台社宅分布圖。圖擷自內政部不動產資訊平台。

以下為台灣各地社宅分布數量及名稱（詳細資訊請查閱內政部不動產資訊平台）：

一、新北市

（20處已完工）

三重區（8）：三重集美段社宅、大同南青年社會住宅/三重2館-西側、大同南青年社會住宅/三重3館-東側、大安青年社會住宅/三重1館、臺北橋聯開宅、三重五谷王27青年社會住宅（興建中）、五谷王段297地號（規劃中）、富貴段324及331地號（規劃中）。

三峽區（4）：三峽北大青年社會住宅、三峽國光一期青年社會住宅、三峽隆恩埔（原民宅）、三峽國光二期青年社會住宅（興建中）。

土城區（5）：土城大安段青年社會住宅（興建中）、土城永和段青年社會住宅（興建中）、土城明德211及218（興建中）、土城明德23（興建中）、土城員和段青年社會住宅（興建中）。

中和區（3）：中和秀峰青年社會住宅、中和安邦段青年社會住宅（興建中）、中和保二總隊基地/自行興辦（規劃中）。

永和區（3）：永和秀朗青年社會住宅、永和國光青年住宅、永和中正橋青年社會住宅（興建中）。

林口區（1）：林口世大運選手村社會住宅。

板橋區（9）：板橋府中青年社會住宅、浮洲合宜住宅出租單元、板橋永翠39（興建中）、板橋江翠31（興建中）、江翠段151地號（規劃中）、江翠段65地號（規劃中）、板橋江翠96青年社會住宅（規劃中）、新都段83地號（規劃中）、環翠段108地號（規劃中）。

新店區（7）：小碧潭站社會住宅戶/新北市新店區新店機廠聯開宅、新店中正國宅、新店央北青年社會住宅、新店民安段青年社會住宅（興建中）、新店斯馨100青年社會住宅（興建中）、新店斯馨13及15青年社會住宅（興建中）、新店斯馨2青年社會住宅（興建中）。

新莊區（1）：新莊新豐青年社會住宅。

泰山區（1）：泰山中山段青年社會住宅（興建中）。

汐止區（1）：汐止花東新村。

五股區（1）：五股銀髮住宅、五股芳洲203青年社會住宅（興建中）。

板橋府中社宅。圖／本報系資料照

二、台北市

（49處已完工）

士林區（6）：永平中繼住宅、永平社會住宅、延平出租國宅、臺北市陽明老人公寓、百齡水岸社會住宅（興建中）、華榮市場都更案（興建中）。

大同區（6）：大龍峒社會住宅、捷運新莊線大橋頭站分回、敦煌社會住宅、敦煌社會住宅、明倫社會住宅（興建中）、延平北路教育局宿舍（規劃中）。

大安區（3）：延吉平宅、懷生出租國宅、金華社會住宅/特四、五（規劃中）。

中山區（7）：行天宮站社會住宅、新興社會住宅（新興市場整建）、榮星出租國宅、臺北市中山老人住宅暨服務中心、臺北市朱崙老人公寓、培英社會住宅（興建中）、錦州社會住宅（興建中）。

內湖區（9）：東湖C出租國宅、東湖Ｅ基地出租國宅/原民會、港墘聯開宅、貿三出租國宅、行善社會住宅（興建中）、瑞光社會住宅（興建中）、舊宗社會住宅（興建中）、東湖段一小段/東湖A（規劃中）、東湖段一小段/東湖B（規劃中）。

文山區（20）：安康平宅、軍功出租國宅、景文社會住宅、萬芳Ｃ出租國宅、萬芳社區出租國宅、萬美出租國宅、萬隆站社會住宅、萬寧出租國宅、萬樂出租國宅、興隆D2區社會住宅、興隆社會住宅1區/安康D區、木柵社會住宅（興建中）、和興水岸社會住宅/華興段基地（興建中）、景豐一區社會住宅（興建中）、樟新水岸社會住宅（興建中）、興隆A區社會住宅（興建中）、興隆E區社會住宅（興建中）、興隆I區社會住宅（興建中）、景豐二區社會住宅（規劃中）、興隆H區社會住宅（規劃中）。

北投區（5）：大同之家、奇岩出租國宅、洲美社會住宅、新奇岩社會住宅（興建中）、福國社會住宅（興建中）。

松山區（3）：延壽Ｐ出租國宅、健康社會住宅、延吉段一小段（興建中）。

信義區（8）：四四東村C出租國宅、三興社會住宅（興建中）、六張犁A、B區社會住宅（興建中）、犁和段都更案基地（興建中）、廣慈博愛園區/ABC基地（興建中）、廣慈博愛園區社會住宅/D基地（興建中）、廣慈博愛園區社會住宅/E基地（興建中）、六張犁DE區社會住宅（規劃中）。

南港區（10）：台肥出租國宅、東明社會住宅、南港一號出租國宅、基河三期中繼住宅AB區、基河三期中繼住宅CD區、小彎社會住宅（興建中）、中南社會住宅（興建中）、玉成社會住宅（興建中）、南港機廠社會住宅（興建中）、經貿社會住宅（規劃中）。

萬華區（15）：大理街出租國宅、中正出租國宅、西寧出租國宅、華昌出租國宅、萬華青年社會住宅一期、福民平宅、龍山寺聯開宅、龍山綜合大樓出租國宅、莒光社會住宅（興建中）、萬華青年社會住宅二期（興建中）、福星社會住宅（興建中）、華江段二小段/華江A（規劃中）、華江段二小段/華江B（規劃中）、福民平宅改建（規劃中）、福星段都更案基地（規劃中）。

中正區（1）：南海段都更案基地（規劃中）。

三、桃園市

（2處已完工）

八德區（3）：八德一號社會住宅（興建中）、八德二號社會住宅（興建中）、八德三號社會住宅（興建中）。

中壢區（12）：中壢一號社會住宅（興建中）、中壢老小段100地號都市更新事業/中興巷警察宿舍（興建中）、中壢區內壢段（規劃中）、中壢區雙嶺段1283、1284地號（規劃中）、北富台新村（規劃中）、南富台新村（規劃中）、捷運A20站-第一期（規劃中）、捷運A20站-第二期（規劃中）、捷運A21站（規劃中）、慈安社會住宅/平寮段（規劃中）、龍岡體育園區（規劃中）、龍慈社會住宅/福德段（規劃中）。

平鎮區（1）：平鎮一號社會住宅（興建中）。

桃園區（5）：中路二號社會住宅、中路一號社會住宅（興建中）、中路三號社會住宅（興建中）、中路四號社會住宅（興建中）、東門段208-1地號都市更新事業案/東門停車場（興建中）。

楊梅區（2）：楊梅一號社會住宅-第一期（興建中）、楊梅一號社會住宅-第二期（規劃中）。

龜山區（4）：機場捷運A7合宜住宅出租單元、龜山中興段（規劃中）、龜山區善捷段（規劃中）、龜山區樂捷段（規劃中）。

蘆竹區（6）：航空城安置住宅-A11（興建中）、蘆竹一號社會住宅（興建中）、蘆竹二號社會住宅（興建中）、捷運A10站-第一期（規劃中）、捷運A10站-第二期（規劃中）、蘆竹區大興段（規劃中）。

大溪區（2）：大溪區仁武段13、14地號（規劃中）、大溪區田心子段（規劃中）。

大園區（2）：航空城安置住宅-A18（興建中）、航空城安置住宅-G17（興建中）。

桃園市八德二號社宅。圖擷自桃園市政府社宅發展處。

四、新竹市

（2處已完工）

東區（3）：公學新村乙區、公學新村甲區、東橋段601地號（規劃中）。

五、台中市

（3處已完工）

大里區（2）：光正段一期、光正段二期（規劃中）。

太平區（4）：育賢段一期（興建中）、育賢段二期（興建中）、永億段（規劃中）、育賢段三期（規劃中）。

北屯區（2）：北屯段（興建中）、同榮段（興建中）。

西屯區（2）：國安段一期（規劃中）、惠來厝段（規劃中）。

東區（3）：尚武段（興建中）、東勢子段（規劃中）、練武段（規劃中）。

南屯區（4）：精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區、南屯區建功段26地號（興建中）、南屯區建功段4-1地號（興建中）、寶文段50-20地號（興建中）。

梧棲區（1）：三民段一期（興建中）。

豐原區（3）：安康段一期、安康段二期（興建中）、豐原火車站後站都更案（規劃中）。

烏日區（1）：烏日區新榮和段（規劃中）。

台中市豐原區安康段社會住宅。圖擷自Google Map。

六、嘉義市

（1處已完工）

東區（1）：短竹里。

七、臺南市

北區（1）：小東路北側基地公營住宅（規劃中）。

永康區（1）：精忠二村更新案（規劃中）。

東區（3）：平實營區更新案第一期（規劃中）、平實營區更新案第二期（規劃中）、平實營區更新案第三期（規劃中）。

仁德區（2）：二空新村更新案(A區)第一期（規劃中）、二空新村更新案(B區)第二期（規劃中）。

八、高雄市

（9處已完工）

三民區（1）：新都段公營出租住宅（規劃中）。

前金區（1）：前金警察宿舍（興建中）。

苓雅區（1）：凱旋青樹/苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅（興建中）。

鳳山區（2）：五甲國宅公共出租住宅、鳳山共合宅。

小港區（3）：山明家園/山明社區、山明國宅/娜麓灣社區、高松一小段1232地號（規劃中）。

左營區（3）：翠華國宅/一期社區、翠華國宅/二期社區、翠華路銀髮家園。

前鎮區（2）：復興西區國宅、光華段一小段1664地號（興建中）。

鼓山區（1）：前鋒東區國宅。

岡山區（1）：大公段（規劃中）。

九、南投縣

南投市（2）：南投市青年住宅(含社會住宅)興建計畫/二期（規劃中）、藍田街宿舍/第一期及第二期（規劃中）。

十、台東縣

(1處已完工)

台東市（1）：安居家園。

十一、金門縣

金湖鎮（1）：尚義社會住宅興建案（規劃中）。

十二、連江縣

南竿鄉（1）：南竿仁愛段社會住宅（興建中）。

十三、澎湖縣

馬公市（2）：中衛段1488地號（興建中）、案山段197地號（規劃中）。