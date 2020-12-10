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政經私房話／戴立寧「一以貫之」出書憶往

聯合報 / 記者應翠梅

華僑銀行前董事長戴立寧在擔任財政部金融司長任內因爆發十信事件，事件過後轉任財政部參事，一做就是七年。在被冷凍期間，他自嘲「無事不參」，勤於發表文章，後來出了一本同名的書。最近他在台出版新書「一以貫之」，但並未上架，只印刷一千本分送親友。

戴立寧說，他曾目睹台灣經濟奇蹟的起落，為留下紀錄，且應大陸之邀提供可借鑑的經驗談，二○○一年間，兩位大陸作者多次來台，由戴口述，半年內定稿成書。但經過快四年的審批，才在大陸出版。

八十二歲的戴立寧，對台灣金融及證券發展仍能清晰地娓娓道來，像是他津津樂道一手促成票據法修正，談起這段過程，在這本「一以貫之」也有詳細的描述。

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