家樂福併購頂好 公平會提四大條件通過

公平交易委員會今（9）日決議，有關家福股份有限公司（家樂福）擬取得惠康百貨股份有限公司（頂好、JASONS）100％已發行股份的結合申報案，決議不禁止其結合，但附加四項負擔保障中小型供應商，以確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益。

綜合而言，公平會認為，本案屬量販超市業者間的水平結合，經審酌結合實施後，對相關市場之市場占有率、市場結構及市場集中度變化狀況，綜合考量後，認定尚不致對市場競爭產生實質減損效果。

從好處來看，公平會表示，對於家福公司及惠康公司而言，結合後可擴大採購規模，降低商品成本，並整合銷售網絡及發展線上業務，提昇物流配送效率，有助提供消費者更優惠價格及便捷服務，增進消費者利益。

至於壞處的部分，公平會表示，由於統一（1216）集團持有家福公司40％股份，又是其上游供應商，考量統一集團對於商品供應的交易條件，可能存在「無正當理由為差別待遇行為」；未來家福公司與惠康公司結合，議價能力提高，中小型供應商可能因議價能力不足，因而退出參與結合事業通路，恐怕減損產品多元性，影響消費者權益。

公平會表示，為消弭前述疑慮，因此將對家福公司及惠康公司附加四大負擔：第一、如果家福公司的少數股東，同時為其實際或潛在供應商時，家福公司必須與其進行常規交易，不得要約或承諾給予少數股東間明顯過於優待的商業條件。

第二、本結合實施次日起算三年內，家福公司針對現有平均月進貨金額低於新台幣100萬元的中小型供應商，要維持專案的設置，並確保相關專案未來若修改或替換時，不會不利於中小型供應商。

第三、本結合實施次日起算三年內，家福公司不能在無正當理由、未予合理通知的情況下，將任何中小型供應商從供應商名單中除名，或終止供應關係，倘有終止或除名情事，應附上理由，並允許該中小型供應商向家福公司高階經理人請求覆審決定。

第四、本結合實施次日起算三年內，家福公司要在每年4月1日前，向公平會提供公司與少數股東之間的有效供應合約影本，包含相關商業條件；每年還要向公平會提供中小型供應商的家數，以及家福公司從中小型供應商採購的總金額年度報告。