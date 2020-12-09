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鑫永銓神操作 賣長榮股票3個月貢獻每股0.88元

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

國內橡膠輸送帶大廠鑫永銓（2114）神操作，今天公告以每股均價27.51元，賣出手中的長榮持股6,850張，總交易金額1.88億元，鑫永銓可獲得處分利益6,256萬元，由於鑫永銓股本僅7.09億元，換算此次處分可貢獻公司今年每股獲利高達0.88元。

鑫永銓主管表示，因為公司有90%的營業都是出口，前陣子看到運價一直漲，9月份時公司陸續敲進長榮股票，合計有上萬張，為純財務性投資。

由於最近貨櫃海運缺櫃問題嚴重，帶動運價狂飆，過去一段時間長榮的獲利及股價都同步大漲，鑫永銓決定逢高調節，此次處分後，手中仍握有長榮4,780張，接下來不排除繼續調節。

以長榮9月時股價大約介於15-19元，對照鑫永銓今天公告的出脫價格每股27.51元，等於鑫永銓在短短三個月左右，投資報酬率超過六成，堪稱「神操作」的成功投資。

長榮

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