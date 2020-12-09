仁寶召開AEO啟始會議 提升供應鏈安全

為因應世界關務組織（WCO）倡導國際物流安全供應鏈架構，並遵守WCO或等同之供應鏈安全標準，仁寶電腦（2324）總公司、桃園平鎮廠及桃園觀音廠，於2020年12月9日由資深副總翁敏東帶領團隊，舉行安全供應鏈優質企業（AEO）安全認證啟始會議，積極展開導入進出口及製造業別AEO安全認證作業。

仁寶電腦成立於1984年，為全球知名筆記型電腦製造商。仁寶以專業的經營團隊、堅強的研發與產品設計實力、及嫻熟的供應鏈管理，發展成為筆記型電腦、雲端伺服器、以及智慧裝置產業的領導廠商，所生產的產品範圍涵蓋資訊（Computing）、通訊（Communication）、消費性電子（Consumer）、聯網裝置（Connecting）及雲端伺服器（Cloud）五大領域，為國際大廠的長期合作夥伴。

仁寶營運據點遍佈台灣（桃園平鎮、桃園觀音）、中國大陸（昆山、南京、成都、重慶）、美國、巴西、波蘭、越南，近年來積極延伸擴大應用領域，發展智慧醫療、智慧製造等應用服務。銷售服務據點涵蓋全球並持續拓展中，為達到符合全球貿易安全與便捷標準架構之供應鏈體系，積極向海關申請AEO安全認證，期許國際供應鏈更趨堅實完整與安全。

「創新、和諧、超越」的精神是仁寶從A推向A+的動力，2020年為天下雜誌評選台灣製造業前6強，並連續多年名列《德國iF》全球百大創新企業及《Fortune》500大企業。

財政部關務署臺北關表示，我國已先後與美國、新加坡及以色列完成AEO相互承認協議之簽署。業者導入AEO制度可全面檢視公司作業程序及安全風險預防對策，使公司各項安全機制更臻完備，有助提升企業形象與競爭力，並預祝仁寶電腦順利取得AEO認證。