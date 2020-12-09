2020台北國際食品展下周登場 展現臺灣好食力

由外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會與展昭國際企業股份有限公司共同主辦的2020年「台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）」，12月17日起至12月20日一連四天將於南港展覽1館展出。

該系列展由「台北國際食品展」領銜，聯合「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」、「台灣國際清真產品展」等展，完整呈現食品餐飲產業上中下游供應鏈，便利買主一站式採購。

本屆展覽雖因疫情影響延期至12月辦理，但展覽仍展現台灣食力強勁動能，總計有16個國家925家廠商參展，使用1,880個攤位，其中國際專區展出規模達301個攤位，台北國際食品系列展儼然為臺灣食品產業鏈內外銷兼具的最大互動平台，匯聚全年商機即將於年底引爆。

台灣國際化程度最高、最專業的台北國際食品系列展，除了日本、韓國及美國館，更匯集中美洲、拉丁美洲的咖啡與美酒，以及非洲邦交國史瓦帝尼的牛肉等農產品，另外還有加拿大、俄羅斯、比利時（瓦隆尼亞）、印尼、越南等國家的特色展品，在今年邊境管制下，仍有這些國家在臺經銷商或合作夥伴協助展出，讓國內餐飲業主與饕客們不出國也能在台北國際食品展嚐遍環球級美食精華。

行政院農業委員會特別精選116家業者，以「臺灣農業新食代AgriNext」為主題組成「臺灣館」。登上Netflix世界小吃，傳承一甲子的嘉義人氣美食「林聰明Smartfish沙鍋魚頭」也將在嘉義市政府的「嘉市好店館」亮相；還有原住民委員會及高雄、台南、雲林、台東、花蓮、嘉義等縣市政府與中衛中心籌組的城鄉專館，寶島農特物產精銳盡出，絕對值得拭目以待。除食品外，展覽亦號召上銀、百城、世林、益芳、兆酆等全球一流設備廠商，集結產業菁英，涵蓋食品製造、加工、包裝與餐飲設備，展中進行技術交流，促進產業升級。