逸達收到金賽藥業簽約金 估12月可認列400萬美元收入
逸達生技（6576）今日公布11月營收約3,000元，年減99.86%。但是公司也宣布前列腺癌新劑型新藥Camcevi（即FP-001 50毫克及FP-001 25毫克）授權長春金賽藥業，金賽已根據合約於12月2日完成支付800萬美元簽約金；逸達將依合約條款及國際財報準則IFRS 15規定，自12月取得該款項起陸續認列權利金收入。
逸達日前召開法說會時曾透露，12月份來自金賽的簽約金收入將有400萬美元（約新台幣1.12億元），但具體認列額度仍需會計師最後確認。
逸達前列腺癌新劑型新藥Camcevi，日前以最高總金額1億2,385萬美元授權長春金賽藥業，其中逸達除已取得800萬美元簽約金，另包含產品開發和監管里程金、技術轉讓里程金、銷售里程金等，並在授權市場擁有產品銷售分成；Camcevi於中國大陸市場的所有開發及商業化成本將由金賽支出。
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