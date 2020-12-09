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台驊證實市場搶櫃搶翻 11月營收突破歷史新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

全球貨櫃輪市場大好，全球出現搶櫃大戰，台驊（2636）是兩岸知名的海空運物流業者，十一月合併營收突破歷史新高，達15.95億元，年增60.36%，月增10.19%；累積前十一個月合併營收為133.31億，較去年同期增加29.52%。

中國十一長假過後，由於歐美國家疫情擴大，單日確診人數屢創新高，造成港口裝卸、倉庫、貨車公司、內陸火車等物流環節人力短缺，貨櫃提領、裝卸、內陸運輸相關流程嚴重延誤，加上歐美地區因居家辦公、防疫物資、跨境電商及庫存補貨等進口需求暢旺，台驊十一月的營收也跟著受惠。

台驊指出，航商紛紛將運力調配至歐美航線，雖然各家航商將所有運能全數投入市場，由於回頭櫃調度返回亞洲地區的速度大幅減緩，造成出口地嚴重缺櫃，託運人即使千方百計拿到預定艙位，也不見得拖得到空箱，無法保證能出得了貨。以上各方面原因，造成全球各航線市場供需大面積失衡，除了歐美航線運價高漲外，其他澳洲、中東、中南美，甚至亞洲近洋線運價全面走高，漲幅達到3~5倍不等，這樣強勁的漲幅真的是20年來難得一見的景象。

台驊業務以海運歐美長程線為主，11月海運（含中歐鐵路）業務佔營收比重為65.82%。受惠於歐美長程線貨物出口需求大增及全部航線運價調漲等因素，本月營收高達新台幣1,050,401仟元，再創歷史新高，較去年同期成長接近一倍，較上月增長17.19%。

另外中歐鐵路及空運運價仍然維持在高檔，中國內貿物流倉儲業務亦大幅回溫，完全擺脫上半年度虧損的困境，全面轉虧為盈，整體市場物流需求仍非常強勁，未來前景可期。

營收 台驊 航線

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