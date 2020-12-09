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國光生前11月營收17.41億元 全年度營運轉盈確定達陣

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）今（9）日公告，今年10月開出歷年最亮眼業績後，11月營收7,947萬，較去年同期衰退58.12%，累計前11月自結營收17.41億元，年增69.82%。11月營收較去年同期衰退主因，為流感疫苗出貨時間集中在10月，但今年第4季前二個月營收總額6.93億已超越去年第4季總額。

國光生表示，今年國內外流感疫苗出貨順暢，累積前三季稅後純益78.3萬元，本業較上季、去年同期虧轉盈。法人指出，國光生技今年營運給力，光靠本業已可轉虧為盈，再加上第4季新冠疫苗補助款及Crucell和解金入袋，全年度獲利值得期待。

國光生技與嬌生旗下Crucell今年初達成共識並簽署和解契約，依照國光生上月30日重訊公告內容，已收取和解金11.5億元，貢獻每股純益（EPS）約2.67元，在本季度吞入大補丸。國光生表示，在公司相關團隊不斷努力及爭取下，終為全體股東保下應有權益，達成多年來所有股東對此爭訟之期許。

新冠疫苗部分，國光生技已於11月20日向食藥署提出二期臨床試驗申請，並規劃在台灣北、中、南合格臨床試驗醫院同步展開，同時也正與國外病例較多的國家洽談合作，預計年底可正式進入第二期臨床試驗，若緊急使用授權（EUA）通過，最快明年中，就有疫苗提供國人施打，連帶疫苗抗原製備廠與專業疫苗輸送公司皆有望同步受惠。

在產能規劃上，預計拿到EUA就可開始出貨，優先提供國人施打，加上明年中新產線加入，產能預計可迅速滿足台灣防疫需求，並規劃進軍國際。

國光生技呼籲，疫苗研發不易且病毒變化多端，一般研發疫苗正常程序約10年以上，研發需經完整臨床試驗程序，安全及有效性皆需數年追蹤及觀察，所有步驟及程序都必須嚴謹再嚴謹，在疫情尚未完全解除前，仍請民眾持續配合防疫。

國光生 流感疫苗

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