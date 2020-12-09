房市熱帶動家具市場 詩肯11月營收創歷史次高

詩肯（6195）公告11月營收2.14億元，創下歷史次高，較去年同期成長17.74%，營運持續維持高檔表現。詩肯表示，進入年底消費旺季，加上房市交易熱絡，推升11月業績表現。此外，量販門市布局有成，年底展出7店，為營運再添動能。

詩肯累計前11月營收18.77億元，年增16.25%，亦是歷史新高紀錄。詩肯表示，今年雖有疫情干擾，但家具市場受到衝擊相對較小，加上進入下半年在政府經濟振興措施、報復性消費等因素加持，營運如倒吃甘蔗，至今營收已經超越去年全年的18.29億元，今年營收應可突破20億元大關。此外，去年併購的新加坡NOVA，在下半年解除封城後，當地市場持續活絡，爆發出的消費力讓營收表現穩定成長，也是營收創高的主因之一。

詩肯表示，台灣房市買氣熱絡，轉移棟數創下2014年以來新高，帶動家具市場蓬勃發展，台灣市場在優惠促銷等行銷活動持續下，下半年起的營收屢創佳績，同時展店腳步也進一步加快，並著重於在量販店擴大布局。

截至11月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、52、7店，共139店，較10月增加3店，同時，今年7月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後，表現穩定，因此在11、12月共將再開7家門市，在量販商場大量人流支撐下，應能再繳出漂亮成績單，明年也會持續複製至其他量販通路。