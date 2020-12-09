快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

房市熱帶動家具市場 詩肯11月營收創歷史次高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

詩肯（6195）公告11月營收2.14億元，創下歷史次高，較去年同期成長17.74%，營運持續維持高檔表現。詩肯表示，進入年底消費旺季，加上房市交易熱絡，推升11月業績表現。此外，量販門市布局有成，年底展出7店，為營運再添動能。

詩肯累計前11月營收18.77億元，年增16.25%，亦是歷史新高紀錄。詩肯表示，今年雖有疫情干擾，但家具市場受到衝擊相對較小，加上進入下半年在政府經濟振興措施、報復性消費等因素加持，營運如倒吃甘蔗，至今營收已經超越去年全年的18.29億元，今年營收應可突破20億元大關。此外，去年併購的新加坡NOVA，在下半年解除封城後，當地市場持續活絡，爆發出的消費力讓營收表現穩定成長，也是營收創高的主因之一。

詩肯表示，台灣房市買氣熱絡，轉移棟數創下2014年以來新高，帶動家具市場蓬勃發展，台灣市場在優惠促銷等行銷活動持續下，下半年起的營收屢創佳績，同時展店腳步也進一步加快，並著重於在量販店擴大布局。

截至11月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、52、7店，共139店，較10月增加3店，同時，今年7月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後，表現穩定，因此在11、12月共將再開7家門市，在量販商場大量人流支撐下，應能再繳出漂亮成績單，明年也會持續複製至其他量販通路。

營收 房市

延伸閱讀

敦泰11月業績15.07億元 再創歷史新高

群創11月合併營收260億元 年增21.4%

世界先進11月營收攀歷年同期新高 年增26.42%

友達11月營收259.5億元 今年單月次高

相關新聞

王品拚年菜業績成長5倍 台積電、鴻海已下單

王品（2727）旗下的萬鮮公司，推出「王品嚴選」年菜系列，今（9）日起正式開賣。王品表示，今年年菜未上市先轟動，台灣科技...

JAL推日本在地美食之旅 體驗日航空服員服務

繼10月29日，日本航空及台北老爺大酒店推出首發「空中饗宴」住房專案後，一舉打響「類飛航」體驗並廣受好評後，即將於12月...

疫情衝擊勸退70員工 台北君悅證實：將進行人力精簡

今年受到新冠肺炎影響，國際旅客進不來，都會飯店住房嚴重衰退，有30年歷史的台北君悅酒店也傳出將以「優退」方式精簡人力，預...

從有存款到舉債賠錢近半年 他如何從餐飲門外漢變身年收20億火鍋霸主？

10年前，築間餐飲集團董事長林楷傑原本對火鍋一竅不通，如今，卻成為火鍋業一方霸主，更跨界開燒肉品牌，他是如何辦到的？

疫情衝擊 君悅將進行人力精簡

疫情衝擊國內觀光業，老牌五星級飯店君悅傳將決定分階段啟動人力精簡計畫，君悅總經理陳隆慶表示，面對疫情挑戰，必須迅速調整運...

疫後運動宅夯 北市中山最熱、新北2字頭吸買氣

疫情過後，民眾的健康意識更勝以往，許多人選擇各地運動中心周邊購屋。永慶房屋觀察實價資料，今年台北市由中山運動中心以403...

大砍四萬員工引爆高層出走潮？寶成：多數符合退休資格

寶成（9904）才走出無薪假的低谷，又傳出製鞋本業裕元今年大砍員工逾4萬人，且引發逾10位中高階主管出走。對此，寶成表示...

台北君悅酒店總座：年前進行人力調整計畫 目標減一成

受疫情衝擊，又有五星級飯店進行人力精簡計畫。全台量體最大的台北君悅酒店總經理陳隆慶證實，君悅酒店將在年底前實行人力調整計...

生技中心攜安進 開發抗體藥

財團法人生物技術開發中心與全球知名生技製藥大廠安進（Amgen）公司昨（8）日宣布，合作開發次世代雙特異性抗體藥物。安進...

700億黑金大餅 誘人

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣咖啡市場近五年成長率達20%，市場規模超過700億元，吸引許多業者搶進「黑金」商機。

連鎖咖啡龍頭大戰 白熱化

國內連鎖咖啡市場土洋大戰，爭搶龍頭寶座，本土品牌路易莎今年7月衝破500家店，目前達507家，年底預計超過520家，同時...

交部公建案 商機逾千億

刺激經濟、活化資產，交通部昨（8）日在台北福華大飯店舉辦2020招商大會，共釋出公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，...

熱門新聞

打炒房風暴 房地交易面臨斷頭

建商「會痛」 房價有望下修

央行打房打中要害？5000戶、數千筆土地受衝擊甚至斷頭

金管會將開放國人定期定額買美股 有助央行阻升新台幣

聯電11月營收 意外下滑

實價登錄3.0 規範紅單轉讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。