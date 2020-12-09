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盛弘攜富邦經營預防醫學 換股合作開拓精準健康市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

盛弘醫藥（8403）今（9）日公告，透過旗下精準健康公司，以換股方式參與富邦集團旗下富醫健康管理公司的經營。換股完成後，富醫公司取得精準健康42.61%的股權，盛弘持有精準健康57.39%股權。富醫將成為精準健康公司100%子公司，未來由精準健康公司主導業務推展，富醫也是繼哈佛健診中心之後，精準健康在台北的第二個健診據點。

盛弘董事長楊弘仁表示，世界潮流帶動各國企業或通路的整併潮，產業皆朝向「規模經濟」發展，尤其醫藥、大健康產業在新冠疫情後更受重視且成長可期。

盛弘與富邦集團合作，可發揮資源共享互惠的乘數效應，未來結合富邦集團的金融保險資源，共同改變台灣預防醫學服務的運作結構，建立新的預防醫學生態圈。

盛弘目前經營敏盛、哈佛二大健診中心，服務桃園、台北民眾。在富醫的加入後，首要任務是提高附加價值服務，發揮規模經濟優勢，提供雙方客戶更具效率及客製化的服務，特別在精準醫療領域是雙方未來共同的努力領域，可經由基因庫的建立，和大數據分析，讓受測者瞭解自己基因特性和疾病風險，進而有效規劃人生和管理健康。

盛弘目標二年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫，未來透過AI大數據分析，不但可有效比對出疾病風險，亦可依結果推出各項客製化訂閱經濟：例如局部細項之健康檢查、健康評估／促進、營養／保健食品、醫療照護。

同時，盛弘更計劃深耕現有健診會員，將常規檢查項目全面升級至精準基因健檢，更依會員檢測之結果，針對其中未患病屬於「亞健康」的需求大力發展特色醫療：例如抗衰老、免疫、睡眠、細胞及再生醫學..等項目。

「精準健康戰略產業」預估整體產值在5年內可從6000億元邁向兆元大關。由美、中、日發展軌跡來看，金融保險業與醫藥行業跨界合作已經是成熟的合作模式。台灣已正式邁入高齡社會，預估2025年進入超高齡社會，顯示人口高齡化紅利來臨，民眾對預防醫療的大健康需求將快速提升；本次盛弘及富邦集團雙強跨界聯盟合作，共同經營精準預防醫學，打造全新的金融醫療合作模式。

盛弘 富邦 哈佛

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