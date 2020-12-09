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易飛網全台首發桃高包機微旅行2.0 元旦啟航

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

迎接跨年連續假期，全台首發桃園高雄微旅行2.0即將在元旦啟航，易飛網今（9）日宣布攜手台灣虎航推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行，將於2021年元旦飛抵日本宮古島上空，並降落於高雄小港機場

國人將可搶先體驗台灣虎航最新推出的「虎大位tiger plus」與全新機上餐「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，更可獲贈日本不記名不限航點來回機票，機位限量120個，預計12月11日中午12：00於易飛網官網開賣，欲購從速以免向隅。

易飛網本次與台灣虎航合作包機專案，打造全台首趟桃園高雄微旅行2.0，是國內第一架自桃園飛往高雄的微旅行航班，航班編號IT2099，預計於2021年1月1日元旦當天上午9時30分自桃園機場起飛，升空繞台巡禮一圈後飛往日本宮古島上空，預計下午1時飛抵高雄小港機場，總航程約3.5小時。

易飛網指出，據交通部統計，類出國體驗行程推出至今已飛航27班次、吸引超過5千人次參與，為迎接跨年連續假期，易飛網提供國人另一假期旅遊選擇，除可避免國道南下大量車潮外，在2021年的第一天，國人也能以不同的方式為2021年開創新頁。而本次桃園高雄的微旅行2.0包機最大亮點，即是讓國人得以搶先體驗台灣虎航推出的全球首創「虎大位tiger plus」，不僅座椅加寬，更加裝可拆卸式間隔墊作為區隔，是後疫情時代最佳的類出國利器，同時還能享用「台灣塩酥雞」的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，內含有經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種炸物。

此外，易飛網更精心準備「元旦旅遊好禮包」，內含Snoopy紀念款限量一卡通票券、高雄人氣美食伴手禮、台灣虎航2021年年曆等好禮，另特別規劃機上抽獎活動，旅客將有機會獲得高雄國賓等知名飯店免費住宿券，讓旅客在新年第一天留下難忘的回憶，迎接不一樣的2021年。

台灣虎航 小港機場 日本

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