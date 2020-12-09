快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

強強聯手 盛弘攜富邦集團搶攻健診市場大餅

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

強強聯手！盛弘醫藥（8403）攜手金控霸主富邦集團共同搶攻精準預防醫學市場大餅，雙強聯盟進入健診市場，為民眾的健康把關。

盛弘今（9）日公告透過精準健康公司以換股方式參與經營富醫健康管理股份有限公司（簡稱富醫）。換股完成後，富醫將取得精準健康42.61%的股權，盛弘持有精準健康57.39%的股權。富醫將成為精準健康100%持有的子公司，未來由精準健康主導業務推展，富醫也是繼哈佛健診中心之後，精準健康在台北都會區增加第二個健診據點。

盛弘董事長楊弘仁表示，世界潮流帶動各國企業或通路的整併潮，產業皆朝向「規模經濟」發展，尤其醫藥、大健康產業在新冠疫情後更受重視且成長可期。本次與富邦集團合作不只是加法，資源共享互惠可發揮乘數效應，未來結合富邦集團的金融保險資源，共同改變台灣預防醫學服務的運作結構，建立新的預防醫學生態圈。

盛弘經營敏盛、哈佛二大健診中心，服務桃園、台北民眾，頗有好評。在富醫的加入後，首要任務提高附加價值服務，發揮規模經濟優勢，提供雙方客戶更具效率及客製化的服務，特別在精準醫療領域是雙方未來共同的努力領域。

經由基因庫的建立和大數據分析，受測者得以瞭解自己基因特性和疾病風險，進而有效規劃人生和管理健康；盛弘目標二年內建立二萬例屬於台灣自有的基因資料庫，未來透過AI大數據分析，不但可有效比對出疾病風險，亦可依結果推出各項客製化訂閱經濟：例如局部細項之健康檢查、健康評估／促進、營養／保健食品、醫療照護。同時，更計劃深耕現有健診會員，將常規檢查項目全面升級至精準基因健檢，更依會員檢測之結果，針對其中未患病屬於「亞健康」的需求大力發展特色醫療：例如抗衰老、免疫、睡眠、細胞及再生醫學..等項目。

「精準健康戰略產業」預估整體產值在5年內可從6000億元邁向兆元大關。由美、中、日發展軌跡來看，金融保險業與醫藥行業跨界合作已經是成熟的合作模式。台灣已正式邁入高齡社會，預估2025年進入超高齡社會，顯示人口高齡化紅利來臨，民眾對預防醫療的大健康需求將快速提升；本次盛弘及富邦集團雙強跨界聯盟合作，共同經營精準預防醫學，打造全新的金融醫療合作模式。

盛弘 富邦 哈佛

延伸閱讀

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

至上攜手工研院 耕耘預防醫學應用

北台灣有Xpark城市海洋館 三地聯手富邦打造高雄海洋館

醫療科技展 盛弘將上秀

相關新聞

王品拚年菜業績成長5倍 台積電、鴻海已下單

王品（2727）旗下的萬鮮公司，推出「王品嚴選」年菜系列，今（9）日起正式開賣。王品表示，今年年菜未上市先轟動，台灣科技...

JAL推日本在地美食之旅 體驗日航空服員服務

繼10月29日，日本航空及台北老爺大酒店推出首發「空中饗宴」住房專案後，一舉打響「類飛航」體驗並廣受好評後，即將於12月...

疫情衝擊勸退70員工 台北君悅證實：將進行人力精簡

今年受到新冠肺炎影響，國際旅客進不來，都會飯店住房嚴重衰退，有30年歷史的台北君悅酒店也傳出將以「優退」方式精簡人力，預...

從有存款到舉債賠錢近半年 他如何從餐飲門外漢變身年收20億火鍋霸主？

10年前，築間餐飲集團董事長林楷傑原本對火鍋一竅不通，如今，卻成為火鍋業一方霸主，更跨界開燒肉品牌，他是如何辦到的？

疫情衝擊 君悅將進行人力精簡

疫情衝擊國內觀光業，老牌五星級飯店君悅傳將決定分階段啟動人力精簡計畫，君悅總經理陳隆慶表示，面對疫情挑戰，必須迅速調整運...

疫後運動宅夯 北市中山最熱、新北2字頭吸買氣

疫情過後，民眾的健康意識更勝以往，許多人選擇各地運動中心周邊購屋。永慶房屋觀察實價資料，今年台北市由中山運動中心以403...

大砍四萬員工引爆高層出走潮？寶成：多數符合退休資格

寶成（9904）才走出無薪假的低谷，又傳出製鞋本業裕元今年大砍員工逾4萬人，且引發逾10位中高階主管出走。對此，寶成表示...

台北君悅酒店總座：年前進行人力調整計畫 目標減一成

受疫情衝擊，又有五星級飯店進行人力精簡計畫。全台量體最大的台北君悅酒店總經理陳隆慶證實，君悅酒店將在年底前實行人力調整計...

生技中心攜安進 開發抗體藥

財團法人生物技術開發中心與全球知名生技製藥大廠安進（Amgen）公司昨（8）日宣布，合作開發次世代雙特異性抗體藥物。安進...

700億黑金大餅 誘人

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣咖啡市場近五年成長率達20%，市場規模超過700億元，吸引許多業者搶進「黑金」商機。

連鎖咖啡龍頭大戰 白熱化

國內連鎖咖啡市場土洋大戰，爭搶龍頭寶座，本土品牌路易莎今年7月衝破500家店，目前達507家，年底預計超過520家，同時...

交部公建案 商機逾千億

刺激經濟、活化資產，交通部昨（8）日在台北福華大飯店舉辦2020招商大會，共釋出公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，...

熱門新聞

打炒房風暴 房地交易面臨斷頭

建商「會痛」 房價有望下修

央行打房打中要害？5000戶、數千筆土地受衝擊甚至斷頭

金管會將開放國人定期定額買美股 有助央行阻升新台幣

聯電11月營收 意外下滑

實價登錄3.0 規範紅單轉讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。