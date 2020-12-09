強強聯手 盛弘攜富邦集團搶攻健診市場大餅

強強聯手！盛弘醫藥（8403）攜手金控霸主富邦集團共同搶攻精準預防醫學市場大餅，雙強聯盟進入健診市場，為民眾的健康把關。

盛弘今（9）日公告透過精準健康公司以換股方式參與經營富醫健康管理股份有限公司（簡稱富醫）。換股完成後，富醫將取得精準健康42.61%的股權，盛弘持有精準健康57.39%的股權。富醫將成為精準健康100%持有的子公司，未來由精準健康主導業務推展，富醫也是繼哈佛健診中心之後，精準健康在台北都會區增加第二個健診據點。

盛弘董事長楊弘仁表示，世界潮流帶動各國企業或通路的整併潮，產業皆朝向「規模經濟」發展，尤其醫藥、大健康產業在新冠疫情後更受重視且成長可期。本次與富邦集團合作不只是加法，資源共享互惠可發揮乘數效應，未來結合富邦集團的金融保險資源，共同改變台灣預防醫學服務的運作結構，建立新的預防醫學生態圈。

盛弘經營敏盛、哈佛二大健診中心，服務桃園、台北民眾，頗有好評。在富醫的加入後，首要任務提高附加價值服務，發揮規模經濟優勢，提供雙方客戶更具效率及客製化的服務，特別在精準醫療領域是雙方未來共同的努力領域。

經由基因庫的建立和大數據分析，受測者得以瞭解自己基因特性和疾病風險，進而有效規劃人生和管理健康；盛弘目標二年內建立二萬例屬於台灣自有的基因資料庫，未來透過AI大數據分析，不但可有效比對出疾病風險，亦可依結果推出各項客製化訂閱經濟：例如局部細項之健康檢查、健康評估／促進、營養／保健食品、醫療照護。同時，更計劃深耕現有健診會員，將常規檢查項目全面升級至精準基因健檢，更依會員檢測之結果，針對其中未患病屬於「亞健康」的需求大力發展特色醫療：例如抗衰老、免疫、睡眠、細胞及再生醫學..等項目。

「精準健康戰略產業」預估整體產值在5年內可從6000億元邁向兆元大關。由美、中、日發展軌跡來看，金融保險業與醫藥行業跨界合作已經是成熟的合作模式。台灣已正式邁入高齡社會，預估2025年進入超高齡社會，顯示人口高齡化紅利來臨，民眾對預防醫療的大健康需求將快速提升；本次盛弘及富邦集團雙強跨界聯盟合作，共同經營精準預防醫學，打造全新的金融醫療合作模式。