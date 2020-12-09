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疫後運動宅夯 北市中山最熱、新北2字頭吸買氣

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
淡水運動中心。本報資料照
淡水運動中心。本報資料照

疫情過後，民眾的健康意識更勝以往，許多人選擇各地運動中心周邊購屋。永慶房屋觀察實價資料，今年台北市由中山運動中心以403件拿下交易量第一名，新北由淡水運動中心拔得頭籌

永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，中山運動中心是台北市首座啟用的運動中心，館內有游泳池、健身房、球場及各式運動教室，因位於捷運雙連站及中山站之間，加上鄰近新光三越百貨與南西商圈，目前均價一坪64萬元，讓交易維持一定熱絡程度。

排名第二為松山運動中心，周邊交易量206件。謝志傑指出，松山運動中心前身為聽障奧運的比賽場地，最大特點是具有一座符合國際標準的深水游泳池以及比賽用正式跳台，還有開設跳水、滑水、獨木舟等訓練課程，吸引喜愛游泳民眾的目光。

謝志傑分析，松山運動中心鄰近捷運小巨蛋站及雙捷運南京復興站，還有敦化國中小明星學區、台北小巨蛋、微風百貨及台安醫院，讓周邊房地交易始終維持一定水準的價量，當地今年成交多筆高單價住宅，推升住宅價格來到80.1萬。

北市運動宅中，價格最親民的則是北投運動中心，住宅價格為49.9萬。謝志傑說明，北投運動中心具有攀岩場，且是北市唯一擁有室內跑道的運動中心。周邊環境清境，為純住宅區，交易商品多為公寓產品，屋齡約在40年左右，因近捷運唭哩岸站、石牌站，且擁有石牌國中、國小明星學區，區域交通機能、生活機能便利，加上相對親民的4字頭，讓民眾較易入手。

新北市由淡水運動中心以交易量373件名列第一，住宅均價為21.4萬元。

謝志傑表示，現在民眾除了重視生活機能之外，同時也希望保有休閒運動生活，淡水運動中心即滿足此需求，有大面積草坪連結萬坪公園景觀，且周邊商業機能完備，在交通便利、生活機能與房價實惠三大優勢下，成為大台北房市熱區。

新北市入榜前五名中，同樣擁有2字頭房價的還有「林口運動中心」，住宅均價落在25.2萬元。林口運動中心於去年底開幕，特別運動項目為「射擊」，空氣槍射擊場即為其特色。周邊商家林立，除了林口運動中心啟用外，還有民視總部進駐的新北影視城，林口工一工業區的產業專區開發計劃，將吸引多元產業進駐，為該區域帶來大量就業機會，因此吸引到不少買盤出籠。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

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