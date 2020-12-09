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葡萄王生技11月合併營收亮眼 9.63億寫下今年新高!

文 / 葡萄王生技

圖／葡萄王生技 提供
圖／葡萄王生技 提供

葡萄王生技11月單月營收9.63億元，集團表現較上月成長31.35%，較去年同期成長4.18%，更為今年營收寫下新高。三大事業體中，子公司葡眾表現最為亮眼，除月增、年增同步成長，更創下歷年同期新高；母公司台灣葡萄王除了持續正成長力道，11月27日董事會通過私募普通股，引進統一企業為投資人，預期可藉由統一企業本身通路，擴大海外市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運成長，進而提高營業獲利。

子公司葡眾在Q4產業旺季發酵下，11月營收衝高達8.1億元，月增33.36%，突破去年高基期達到7.3%年成長動能，單月營收表現寫下歷年同期最高。葡眾經歷上半年配合防疫規定，停止公眾集會課程訓練影響營收表現；隨著年終會員衝聘，搭配產品促銷活動，會員買氣逐漸回溫，年度營收追回上半年受疫情影響樂觀可期。

台灣葡萄王11月單月營收較去年同期增加12.22%，累計1~11月年增24.33%。受惠後疫情時代下的「宅經濟」商機，自有品牌網路商城「購健康」11月搭配雙11活動，締造單日200萬業績，銷售破全年新高。機能性飲料「PowerBOMB」近期全通路上架，搭配時下新媒體運用podcast及多項通路行銷活動，如早餐搭售、發票抽獎相互接力等，為營收打出亮眼成績。展望12月，搭配雙12及年終慶活動，預期台灣葡萄王仍持續高升。

上海葡萄王11月營收突破今年新高，月增45.71%，雖整體YOY仍衰退，不過11月底維期3天的「2020亞洲天然及營養保健品展（簡稱HNC 2020）」，在展會期間接獲許多食品業、醫藥業及美容會所新客戶，對於上海葡萄王特有益生菌新劑型（膠囊杯與果凍）高度詢問，顯示劑型型態升級與保健食品零食化需求日趨增加，成為上海子公司日後代工業務爭取新訂單之關鍵，為明年營收注入新動能。

展望2021年，全球景氣預期將逐步擺脫疫情干擾，葡萄王生技除了加速現有事業體業績成長，更超前部署攜手統一企業攜手擴展大健康版圖。除了提升產品覆蓋率並擴大品牌能見度之外，更會積極拓展台灣以外區域。期望透過統一企業海外營業據點，加速擴展全球保健市場；另藉助統一企業觸角延伸多國之管理經驗及其集團多角化的營業，讓業務發展更多元，發揮二大集團資源，一起邁向新里程共創美好未來。

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