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台北君悅酒店總座：年前進行人力調整計畫 目標減一成
受疫情衝擊，又有五星級飯店進行人力精簡計畫。全台量體最大的台北君悅酒店總經理陳隆慶證實，君悅酒店將在年底前實行人力調整計畫，以提出優退方案的方式，目標減少約80人，占目前員工總數1成。
台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2020年是前所未有艱辛的一年，由衷感謝酒店全心貢獻的每位員工。這是一項無比艱難的決定，但期盼資源統合，讓館內業務持續發展，並能在未來繼續為各方賓客及社群提供服務。
有鑑於新冠肺炎疫情仍持續蔓延，國際旅客跨境旅遊短時間內無法回復的情況下，台北君悅酒店與大部分旅遊及國際級品牌酒店界同業一樣，館內營運今年受到極為嚴重的影響，面對疫情挑戰，我們必須迅速調整運行策略，於年前實行人力調整計畫。
公司已公告方案，包括申請者在本周四下午6點前提出，可工作到12月18日，薪水可領到12月31日，若在周四前決定者，可多領2個月。並會發給同仁非自願離職證明書。
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