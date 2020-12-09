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山富三箭齊發 營收月增近40％

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

山富旅遊（2743）公告11月營收為5,260.5萬元，年減89.12%，月增39.09%。山富（2743）表示，受惠年底各企業獎勵旅遊、會議旅遊以及國旅內需市場擴大，帶動公司業績逐月回檔；接續元旦、農曆新年等節日亦是旅遊旺季，公司營運表現可望持續穩定發展。

山富在產品客群面向主要分為企業、團體以及個人等三大區塊；企業部分以會議旅遊、獎勵旅遊、會展旅遊、員工旅遊，搭配著尾牙、春酒的舉辦。團體部分則是針對各地區特色，搭配時令，為消費者規劃深度、漫遊的體驗行程；個人部分則是透過官網的訂房、訂票系統，滿足散客的旅遊需求。

山富表示，根據統計全台每年約有新台幣1.2兆的旅遊市場，市場潛力相當可觀。除了一般的團體及個人旅遊外，企業旅遊更是業者重視的項目；原因在於大多的企業舉辦會議旅遊、獎勵旅遊…等相關活動時，所支付的總體費用相對的也會比一般單純觀光行程還要來的高，也能同步帶動相關經濟動能發展。山富長期深度經營企業相關旅遊活動，因此不論在飯店或是交通的掌握度上，皆具有一定的優勢。

新台幣 漫遊

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