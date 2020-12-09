山富三箭齊發 營收月增近40％
山富旅遊（2743）公告11月營收為5,260.5萬元，年減89.12%，月增39.09%。山富（2743）表示，受惠年底各企業獎勵旅遊、會議旅遊以及國旅內需市場擴大，帶動公司業績逐月回檔；接續元旦、農曆新年等節日亦是旅遊旺季，公司營運表現可望持續穩定發展。
山富在產品客群面向主要分為企業、團體以及個人等三大區塊；企業部分以會議旅遊、獎勵旅遊、會展旅遊、員工旅遊，搭配著尾牙、春酒的舉辦。團體部分則是針對各地區特色，搭配時令，為消費者規劃深度、漫遊的體驗行程；個人部分則是透過官網的訂房、訂票系統，滿足散客的旅遊需求。
山富表示，根據統計全台每年約有新台幣1.2兆的旅遊市場，市場潛力相當可觀。除了一般的團體及個人旅遊外，企業旅遊更是業者重視的項目；原因在於大多的企業舉辦會議旅遊、獎勵旅遊…等相關活動時，所支付的總體費用相對的也會比一般單純觀光行程還要來的高，也能同步帶動相關經濟動能發展。山富長期深度經營企業相關旅遊活動，因此不論在飯店或是交通的掌握度上，皆具有一定的優勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言