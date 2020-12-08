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1999被打爆！台南農地大面積焚燒 高雄煙霧瀰漫飄「惡臭異味」

流感與新冠肺炎疫苗議題發燒 吸引全球買主洽詢

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
貿協董事長黃志芳(中)、國光生技董事長詹啟賢(左)、生物產業發展協會理事長吳忠勳(右)共同推廣台灣生技疫苗產業。 圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳(中)、國光生技董事長詹啟賢(左)、生物產業發展協會理事長吳忠勳(右)共同推廣台灣生技疫苗產業。 圖／貿協提供

新冠肺炎疫情近期再度升溫，流感及新冠病毒雙重夾擊，為推廣台灣生技解決方案，貿協於今（8）日辦理「台灣生技及疫苗產業說明會」，邀請台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳說明「台灣生技製藥產業」，簡介生技產業聚落、臨床環境、精準醫療能量，並由國內疫苗大廠國光生技（4142）董事長詹啟賢說明「台灣疫苗發展概況及優勢」。

貿協董事長黃志芳強調，台灣擁有優良的生技產業科技和創新力，期待藉此發表會促進台灣和國際間的合作，共同對抗疫情。

為擴大效益，本次說明會採實體和線上方式辦理，共吸引20位駐華代表實體參與，和66位國外買主線上觀看YouTube直播，除現場比利時、英國、菲律賓駐華代表踴躍詢問國光進行國際合作的意願、年產量、疫苗出口狀況外，線上也有許多專業買主確認國光新冠疫苗合作意向、產能及疫苗應對穆斯林清真認證的需求，如巴西買主MAGNUM IMPORT已事先預約洽談，另日本Taichi HD Ltd.、羅馬尼亞medical gazplus、香港DEBx Medical等亦表達高度興趣，商機可期。

國光生技為亞洲唯一取得歐盟EMA與美國FDA認證之疫苗廠，主要生產流感、破傷風、腸病毒等疫苗，近期已陸續在泰國等地拿到認證，並銷售至中國、土耳其等。國光生技與被法國Sanofi收購的美國Protein Sciences合作生產四價流感疫苗，已通過美國食品暨藥物管理局（FDA）檢驗。今年疫情爆發入秋後，世界各地紛紛湧出流感疫苗需求，六、七月後土耳其、捷克、波蘭、德國、瑞士都跟國光詢問流感疫苗，規劃大幅提高明年流感疫苗的生產量。

國光積極研發的新冠肺炎疫苗，為四大技術平台中安全性較高且不須低溫儲存的重組蛋白(Recombinant protein)疫苗，目前英國GSK及法國Sanofi、美Novavax皆使用相同技術，可見該技術具國際水準和競爭優勢。雖國光目前開發進度較歐美慢，但因全球新冠疫苗需求大，產能不足國光亦可協助代工，國光已與喜康、永昕（4726）簽約作協力廠，目前估算扣除國內使用後仍可外銷，國光具備製造生產能力，也可代工生產，目前已有多國洽談中。

外貿協會持續推廣臺灣優質防疫產品，除將於12月11日辦理新南向檢測試劑法規說明會，亦將規劃更多線上發表會和洽談會，協助我商拓銷全球，建構全球防疫生態系。

國光生技董事長詹啟賢向駐華代表及線上買主們解說國光疫苗開發現狀。 圖／貿協提供
國光生技董事長詹啟賢向駐華代表及線上買主們解說國光疫苗開發現狀。 圖／貿協提供

流感疫苗 國光生 生技產業 外貿協會

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