全台首創雙官邸市集 好市邸家、森山市集聯手加場

「好市邸家」從上個月開展以來，每周現場都湧入滿滿拍照打卡的人潮，已經被網友稱為全台最美，也最有文化底蘊的市集，躍升台南府城的時尚新地標，全台首創雙官邸市集， 好市邸家加森山市集聯手加場，也吸引影帝黃秋生前來朝聖感受最美市集的魅力。

「好市邸家」市集策展人紅虹企業總監柯博凱及知事官邸生活館總監呂賢文表示，「好市邸家」希望能讓更多台灣的好品牌被更多人看見，展現台灣原創在地品牌的生命力，讓人們體驗對於美好生活的態度。

日前港星影帝黃秋生，率領林柏昇KID、宋柏緯與LINE TV最新的節目《開著餐車交朋友》團隊，來到「好市邸家」現場擠爆了全台各地前來朝聖的民眾，黃秋生品嘗好幾攤台南在地美食，並對紅虹企業與知事官邸生活館共同打造的「好市邸家」市集非常讚賞。

「好市邸家」原定今年展期為11/21至12/13的每周六日，因為好評不斷，「好市邸家」市集策展人紅虹企業有限公司總監柯博凱受到台南在地的「森山市集」策展人謝小五邀請，決定於12/19-20加開場次，與廳長官邸的「森山市集丘之市」聯手規劃『雙官邸市集』，讓民眾感受在台南百年古蹟過聖誕節的魅力。

「好市邸家」12/19-20加碼場也會有重量級品牌主出席，開幕首周出席的超人氣品牌『糯夫米糕』，也會再次登場，帶來台灣最道地最美味的米糕；台南神農街上超級名店『TAIKOO太古百貨』，會帶來暖心熱紅酒特調，現場還有結合電子音樂文化和飲食的『44Bit四四拍電子音樂唱片行』，展現台南式的電子音樂魅力；以及『又又美FOTOSHOP復古相機館』。