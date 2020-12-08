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全台首創雙官邸市集 好市邸家、森山市集聯手加場

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
「好市邸家」推出復古人力車，也大受評。好市邸家市集提供
「好市邸家」推出復古人力車，也大受評。好市邸家市集提供

「好市邸家」從上個月開展以來，每周現場都湧入滿滿拍照打卡的人潮，已經被網友稱為全台最美，也最有文化底蘊的市集，躍升台南府城的時尚新地標，全台首創雙官邸市集， 好市邸家加森山市集聯手加場，也吸引影帝黃秋生前來朝聖感受最美市集的魅力。

「好市邸家」市集策展人紅虹企業總監柯博凱及知事官邸生活館總監呂賢文表示，「好市邸家」希望能讓更多台灣的好品牌被更多人看見，展現台灣原創在地品牌的生命力，讓人們體驗對於美好生活的態度。

日前港星影帝黃秋生，率領林柏昇KID、宋柏緯與LINE TV最新的節目《開著餐車交朋友》團隊，來到「好市邸家」現場擠爆了全台各地前來朝聖的民眾，黃秋生品嘗好幾攤台南在地美食，並對紅虹企業與知事官邸生活館共同打造的「好市邸家」市集非常讚賞。

「好市邸家」原定今年展期為11/21至12/13的每周六日，因為好評不斷，「好市邸家」市集策展人紅虹企業有限公司總監柯博凱受到台南在地的「森山市集」策展人謝小五邀請，決定於12/19-20加開場次，與廳長官邸的「森山市集丘之市」聯手規劃『雙官邸市集』，讓民眾感受在台南百年古蹟過聖誕節的魅力。

「好市邸家」12/19-20加碼場也會有重量級品牌主出席，開幕首周出席的超人氣品牌『糯夫米糕』，也會再次登場，帶來台灣最道地最美味的米糕；台南神農街上超級名店『TAIKOO太古百貨』，會帶來暖心熱紅酒特調，現場還有結合電子音樂文化和飲食的『44Bit四四拍電子音樂唱片行』，展現台南式的電子音樂魅力；以及『又又美FOTOSHOP復古相機館』。

除了看古蹟逛市集，「好市邸家」每個周末都有很多民眾換上旗袍體驗全台市集唯一的人力車，這次和森山市集聯手加開場次的亮點就是人力車會穿梭在知事官邸的「好市邸家」與廳長官邸的「森山市集」間，坐人力車逛市集，絕對是台灣市集首創的活動。

「好市邸家」從上個月開展以來，每周現場都湧入滿滿拍照打卡的人潮，宣布12月19–20加場。好市邸家市集提供
「好市邸家」從上個月開展以來，每周現場都湧入滿滿拍照打卡的人潮，宣布12月19–20加場。好市邸家市集提供
開著餐車交朋友製作團隊造訪知事官邸生活館。業者提供
開著餐車交朋友製作團隊造訪知事官邸生活館。業者提供
港星黃秋生品嚐好市邸家市集美食。業者提供
港星黃秋生品嚐好市邸家市集美食。業者提供

黃秋生 古蹟

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