東元餐飲集團參展台北國際食品展 旗下11個品牌總動員
東元餐飲集團參展2020台北國際食品展，將於12月17日在南港展覽館東元餐飲集團展場舉行記者會，發表最新的食材、美食料理。
東元餐飲集團表示，2020年國際食品展東元餐飲集團的主軸為「食在東元，實在安心」，聯合集團內眾多品牌攜手展出：除了最為人熟知的摩斯漢堡、樂雅樂、Maido Ookini食堂外，亦涵蓋日式高級餐飲-羽村、京式宮廷盛宴-餡老滿、大阪人氣炸物-串家物語、手做教室-ABC Cooking Studio、頂級食材-Dolce Park，可頌專賣-蜜可頌、壽司及鐵板燒-高樂以及歐亞餐廳「MADO」等。
此外，今年雖逢疫情，東元餐飲集團仍邀集日本8縣市，以及韓國不倒翁、加拿大等超過30個國際品牌，融合南台灣的高雄市、台南市、屏東縣、台東縣等在地農漁產品共同展出，推廣美食交流，展現台灣第一的新食力。
東元餐飲集團指出，深耕台灣市場三十年，更透過專業展覽、商談促成以提升品牌實力及國際合作，達成國際溯源、永續經營的發展目標。推出更精采豐富的聯合品牌行銷活動，訴求品味「食在東元，實在安心」!
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