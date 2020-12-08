台塑循環經濟展開幕 仁武廠石化煙囪明年不再冒白煙

台塑公司在高雄市仁武、林園兩地設廠，為展示歷年因應循環經濟採取措施成果，今起在仁武廠舉辦循環經濟展。台塑協理蔡奇麟表示，台塑近3年投資20多億元改善設備，節水267萬噸、節電1億多度，以往讓仁武鄉親擔憂的4支煙囪實施水氣白煙去除計畫，已有2支看不見排煙，明年改善另2支，白煙將會全部消失。

協理蔡奇麟表示，台塑響應循環經濟措施，針對節水、節汽、節電、減廢及再生資源等方向努力，各廠設置雨水回收設備，一滴水可以用到7.3次，共省水267萬噸；另進行精餾系統節汽，節省蒸汽電量35萬噸、降低二氧化碳10萬噸，也導入AI（人工智慧）的雲端大數據來優化製程。

以往台塑仁武廠的工廠煙囪日夜冒煙讓居民不安，擔憂散發氣體不利健康。蔡奇麟指出，台塑設置4座固定污染源監測系統，燃煤室內堆置場改採圓形煤倉，燃煤鍋爐空氣排放改善及水氣白煙去除計畫，設置熱交換機後，其中2支煙囪已經完全看不見排出物，明年歲修時會完成其餘2支，白煙會全部消失。

蔡強調，石化廠煙囟設有濕式排煙脫硫系統，白煙就是水蒸氣，完全無害，台塑自2年前陸續進行白煙消除改善工程。五和里許有長說，確實有感受台塑改善成果，以前的燃煤堆置場會悶燒，現在已經減少發生機率。