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打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

中鋼宣布 今年停辦廠慶

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導

中鋼（2002）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，國內疫情雖然相對和緩，惟國外在秋冬之際已形成另一波嚴峻疫情，政府為保護國人健康，於12月1日啟動「秋冬專案」，升級相關防疫措施，也呼籲民眾遵守各項防疫規定。本公司歷年廠慶屬大型活動，考量參加的員工及眷屬人數相當多，經審慎評估，並參考國內多家大型企業取消大型活動的作法後，決定停辦今年廠慶活動。

中鋼指出，基於照顧員工福利以及感謝同仁整年為公司打拼的辛勞，福委會仍舉辦年終摸彩活動，今年的主要獎品為旅行社的旅遊抵用券，未抽中旅遊券者都可獲1000元電子錢包或商品卡，鼓勵員工以實際消費行動來振興國內經濟。此外，各單位尾牙餐會循往例由各廠處個別舉辦，以鼓舞工作士氣。

疫情 中鋼

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