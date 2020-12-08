中鋼宣布 今年停辦廠慶活動

中鋼（2002）歷年廠慶屬大型活動，考量參加的員工及眷屬人數相當多，經審慎評估，並參考國內多家大型企業取消大型活動的作法後，決定停辦今年廠慶活動。

新冠病毒疫情肆虐全球，國內疫情雖然相對和緩，惟國外在秋冬之際已形成另一波嚴峻疫情，政府為保護國人健康，於12月1日啟動秋冬專案，升級相關防疫措施，也呼籲民眾遵守各項防疫規定。

中鋼說，基於照顧員工福利及感謝同仁整年為公司打拼的辛勞，福委會仍舉辦年終摸彩活動，今年的主要獎品為旅行社的旅遊抵用券，未抽中旅遊券的同仁皆可獲1,000元電子錢包或商品卡，鼓勵員工以實際消費行動來振興國內經濟。此外，各單位的尾牙餐會亦循往例由各廠處個別舉辦，以鼓舞同仁工作士氣。