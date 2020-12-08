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台灣前11月工具機出口19.48億美元 年減30.8%
台灣工具機出口速報出爐，累計前11月出口金額為19.48億美元，較去年同期減少30.8%，分析主要原因是受到新冠肺炎疫情全球擴散影響。
其中，特別是歐美的疫情非常嚴重，全球主要國家投資放慢，導致我國工具機出口歐美市場大幅下降。另外一個重要原因，則是新台幣為強勢貨幣，亦不利於出口。
值得注意的是，11月單月出口1.89億美元，較去年同月下滑24%，已有逐漸回穩的趨勢。另外情況較好的是，11月出口中國大陸，較去年同期僅減少7.4%。
至於主要出口市場， 多數呈現衰退，前11月出口中國大陸減少19%，美國減少32%，俄羅斯減少23%，越南減少43%，泰國減少45%，印度減少54%，日本減少46%，荷蘭減少53%，德國減少58%，韓國減少21%，義大利減少47%，馬來西亞減少37%，印尼減少41%等。
前11月出口增長市場，僅土耳其成長89%，香港成長20%等。
工具機主要生產國家，日本工作機械今年前七月生產較去年同期減少33.2%，出口減少30.1%，工作機械9月訂單較去年同月減少15.0%，鍛壓機械9月訂單減少40.2%。
中國大陸機床工具業前九月營收金額，成形機床減少13%，前十月汽車生產1,951萬輛減少4.6%。
德國今年前九月訂單減少33%，美國前九月訂單減少25%，韓國今年前七月訂單減少27.0%等。
新台幣兌美元今年1至11月較去年同期升值4.4%。目前新台幣兌美元為28.3元，人民幣為6.53元，日圓為104元，韓圜為1,084元，由於新台幣是強勢貨幣，亦不利於台灣工具機出口。
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