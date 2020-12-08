漢來美食11月營收創同期新高 估12月有強勁需求

漢來美食（1268）今（8）日公告11月營收3.1億元，月減6.5%，年增1.4%，單月創同期新高；累積前11個月營收31.03億元，年減9.5%，相較去年的營收減幅持續收斂。

漢來美食表示，振興三倍券的使用期限只到年底，12月有最後一波的刺激消費效果加持，即便政府啟動秋冬防疫專案，但在民眾普遍的防疫知識及安全感提升下，預期傳統暢旺的12月仍有強烈的外出餐飲需求。

此外，漢來美食今年的展店工作仍在緊鑼密鼓趕工中，新品牌「安那居–新台菜‧活力雞湯」的高雄夢時代分店預計將在12月21日試營運，28日正式開幕。這是漢來美食今年的新品牌餐廳，首家店開在台中中友百貨，都是以個盅雞湯作為主推品項，但高雄夢時代店加入了更多的台菜元素和菜色。

漢來美食總經理林淑婷表示，漢來美食位於漢來大飯店裡的福園台菜餐廳一直擁有很好的口碑和忠實的主顧客，此次趁著「安那居」高雄夢時代的展店，正好將福園一些受歡迎的道地台菜和台灣小吃融入其中，不但豐富了這個品牌的菜色內容，也讓喜歡台菜的消費者有更多品嘗美食的選擇。