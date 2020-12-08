快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克宣布在台破500家門市！ 總部原估頂多開100家

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
圖為11月剛開幕的星巴克北港門市。記者蔡維斌攝影／報系資料照
圖為11月剛開幕的星巴克北港門市。記者蔡維斌攝影／報系資料照

星巴克台灣市場今宣布全門市已突破500間店數。星巴克表示，從1998年起天母地區開設第一間門市開始，持續進駐各縣市結合在地社區開設一間間令人驚喜的特色門市，從原本全球星巴克評估台灣市場量體頂多開出100多間門市，每20萬人一間的規模，至今突破500間門市，達到每近5萬人就有一間星巴克的密度。

台灣星巴克突破500間門市的里程碑，也呼應全球星巴克50周年的到來，秉持品牌永續發展的理念，星巴克宣布全門市將於12月9日導入以咖啡渣製作而成的托盤，並推出首波歡慶500里程碑的商品系列。

星巴克表示，藉由每個地方的特色門市經營，將全球化品牌與在地結合。目前，星巴克已達到99%的道德採購。按照道德標準採購咖啡意味著支付高品質咖啡以合理的價格，並支持益於當地咖啡農社區整體健康的社會方案，意即每一杯顧客購買的咖啡追究源頭，都能夠或多或少的促進世界各地的咖啡社區，進而影響全球至少一百萬人的生活。

此外，呼應全球星巴克今年1月發表的未來願景，指出將以科學為基礎，訂定至2030年減少碳、水和廢物的初步目標，台灣市場除以提供環保杯扣的方式來鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料外；配合政府政策，將內用水杯、餐具，改以可重複性使用材質；今年1月起，也將兩杯紙袋改用已回收紙製成，全門市亦導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒。自12月9日起，全門市也將導入以咖啡渣製成的托盤，落實回收減廢再利用的永續循環精神。

歡慶全新的里程碑，星巴克推出「歡慶500咖啡渣托盤」。（照片提供／星巴克）
歡慶全新的里程碑，星巴克推出「歡慶500咖啡渣托盤」。（照片提供／星巴克）

星巴克 咖啡 餐具

延伸閱讀

不喝咖啡就頭痛憂鬱？ 醫師教你可以這樣減咖啡

星巴克耶誕「小熊特調咖啡」買1送1喝法、全家咖啡買6送6！咖啡控限時開喝

星巴克「全品項買1送1、85折耶誕派對」！星巴克12月優惠懶人包

2日限定！星巴克「買一送一」來了，冬日星冰樂開喝時間到

相關新聞

台南不只有台積電 還有一籮筐「隱形冠軍」企業

提起台南，閃出腦際的不是赤崁樓、億載金城等名勝古蹟，就是擔仔麵、棺材板等美食小吃，還有關廟鳳梨、麻豆文旦等農特產品；現在，又多了一座赫赫有名的「南部科學園區」。

台灣前11月工具機出口19.48億美元 年減30.8%

台灣工具機出口速報出爐，累計前11月出口金額為19.48億美元，較去年同期減少30.8%，分析主要原因是受到新冠肺炎疫情...

漢來美食11月營收創同期新高 估12月有強勁需求

漢來美食（1268）今（8）日公告11月營收3.1億元，月減6.5%，年增1.4%，單月創同期新高；累積前11個月營收3...

星巴克宣布在台破500家門市！ 總部原估頂多開100家

星巴克台灣市場今宣布全門市已突破500間店數。星巴克表示，從1998年起天母地區開設第一間門市開始，持續進駐各縣市結合在...

新北土城22坪社宅 侯友宜：租金2萬以下

社會住宅租金近期備受討論，台北市明倫社宅租金要4萬餘元，新北市長侯友宜今前往土城員和段社宅受訪指出，22坪的租金一定會在...

航運好旺！長榮領軍 中航、新興攻上漲停

全球貨櫃輪市場需求太旺，日前傳出大陸交通部水運局干預後，運價只能用加收各種調度費的方式反應市場需求，反而讓市場運價反而更...

全聯賣火鍋湯底6年成長24倍！蔡篤昌三把火 「全民超市」變身「全台鍋王」

冷冷的天，會讓你想吃火鍋嗎？看準火鍋對台灣人的吸引力，全聯2014年就打出火鍋季生活提案，湯底6年成長24倍！為何全聯這家「全民超市」會變身「全台鍋王」？

央行狙擊投機客 房市專家點名這些地方恐最慘

央行出其不意重手打房，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，受傷最重的，應該是高槓桿財務操作的預售屋投資客，特別是包多戶投資客...

和泰車搶攻明年車市 推全新SIENTA CROSSOVER

TOYOTA總代理和泰汽車為明年車市銷售提前準備，備妥各種車款，讓消費者進展間就能選到想買的車。TOYOTA雙邊側滑門的...

新北社宅一坪租金最多差450元 最貴最便宜分別在這

台北市社宅租金過高惹議，市長柯文哲認為，中央應制訂全國統一收費標準；不過新北市城鄉局長黃國峰坦言，各縣市房價、物價都不同...

小七賣貨便經濟生活圈上線 新增店到宅冷凍宅配服務

統一超（2912）旗下7-ELEVEn開創的「國民經濟生活圈」於9月起陸續與在地各商圈、青年團體接軌，在7-ELEVEn...

瑞基新舊市場齊發威 11月營收再創新高

瑞基海洋生技（4171）今（8）日公告2020年11月合併營收突破億元，達1.24億元，較去年同期成長2.1倍，再創歷史...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。