星巴克宣布在台破500家門市！ 總部原估頂多開100家

星巴克台灣市場今宣布全門市已突破500間店數。星巴克表示，從1998年起天母地區開設第一間門市開始，持續進駐各縣市結合在地社區開設一間間令人驚喜的特色門市，從原本全球星巴克評估台灣市場量體頂多開出100多間門市，每20萬人一間的規模，至今突破500間門市，達到每近5萬人就有一間星巴克的密度。

台灣星巴克突破500間門市的里程碑，也呼應全球星巴克50周年的到來，秉持品牌永續發展的理念，星巴克宣布全門市將於12月9日導入以咖啡渣製作而成的托盤，並推出首波歡慶500里程碑的商品系列。

星巴克表示，藉由每個地方的特色門市經營，將全球化品牌與在地結合。目前，星巴克已達到99%的道德採購。按照道德標準採購咖啡意味著支付高品質咖啡以合理的價格，並支持益於當地咖啡農社區整體健康的社會方案，意即每一杯顧客購買的咖啡追究源頭，都能夠或多或少的促進世界各地的咖啡社區，進而影響全球至少一百萬人的生活。