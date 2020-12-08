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星巴克宣布在台破500家門市！ 總部原估頂多開100家
星巴克台灣市場今宣布全門市已突破500間店數。星巴克表示，從1998年起天母地區開設第一間門市開始，持續進駐各縣市結合在地社區開設一間間令人驚喜的特色門市，從原本全球星巴克評估台灣市場量體頂多開出100多間門市，每20萬人一間的規模，至今突破500間門市，達到每近5萬人就有一間星巴克的密度。
台灣星巴克突破500間門市的里程碑，也呼應全球星巴克50周年的到來，秉持品牌永續發展的理念，星巴克宣布全門市將於12月9日導入以咖啡渣製作而成的托盤，並推出首波歡慶500里程碑的商品系列。
星巴克表示，藉由每個地方的特色門市經營，將全球化品牌與在地結合。目前，星巴克已達到99%的道德採購。按照道德標準採購咖啡意味著支付高品質咖啡以合理的價格，並支持益於當地咖啡農社區整體健康的社會方案，意即每一杯顧客購買的咖啡追究源頭，都能夠或多或少的促進世界各地的咖啡社區，進而影響全球至少一百萬人的生活。
此外，呼應全球星巴克今年1月發表的未來願景，指出將以科學為基礎，訂定至2030年減少碳、水和廢物的初步目標，台灣市場除以提供環保杯扣的方式來鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料外；配合政府政策，將內用水杯、餐具，改以可重複性使用材質；今年1月起，也將兩杯紙袋改用已回收紙製成，全門市亦導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒。自12月9日起，全門市也將導入以咖啡渣製成的托盤，落實回收減廢再利用的永續循環精神。
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