台南不只有台積電 還有一籮筐「隱形冠軍」企業

提起台南，閃出腦際的不是赤崁樓、億載金城等名勝古蹟，就是擔仔麵、棺材板等美食小吃，還有關廟鳳梨、麻豆文旦等農特產品；現在，又多了一座赫赫有名的「南部科學園區」。

如果你的印象還停留在此，表示不夠瞭解台南。台南億載會會長、桂盟國際董事長吳盈進說，台南不僅是農業縣市、高科技重鎮，也是傳產的故鄉；桂盟是全球第一大自行車鏈條製造廠，每年生產的鏈條可繞行地球赤道五圈。

前年，富強鑫精密工業執行長王俊賢與家人到台東旅遊，跟當地人聊天說台南有「機場」，他們很狐疑：機場，是「雞場」嗎？「怎麼連台灣人都不知道，我們真的有飛澎湖、香港啦，」他非常納悶。

尤其這一年來，台積電大手筆投資南科、股價頻創新高，這座護國神山的耀眼光芒幾乎遮蓋整座城市，也讓傳產相形黯淡無光。

但外界卻有所不知，台南不是只有台積電，還有許多寫下新傳奇的中小企業，一座座看似不起眼的鐵皮屋工廠，曖噯內卻含著「台灣之光」。

不要小覷傳產的競爭力，台南是汽車及零件、金屬製品（以扣件為主）、機械設備製造三大產業的重鎮，共有3612家廠商。

台灣的汽車零組件能聞名遐邇，1952年設立的東陽實業居功不小，目前是全球No.1的汽車AM（售後維修）塑膠件製造商，保險桿市占率勇奪世界第一。

台南還孕育出車燈產業聚落，台股車燈三雄：大億、堤維西、帝寶，前兩家同屬大億集團，都落腳台南，連鹿港小鎮起家的帝寶也跑到台南設廠。目前大億是台灣第一大OEM車燈廠，帝寶與堤維西主打AM市場，都是國際級企業，產值互有輸贏，2019年提維西營收175.4億元，領先帝寶。

稱霸全球的車燈製造基地，也培育出隱形冠軍企業，龍鋒就是全台的改裝車燈大王，經理張佑恩說，自創品牌「鷹眼」（Eagle Eyes）行銷全球，訴求安全、節能及個性化的車燈累計超過1萬種，平均每年研發新品超過200件。

台南傳產隱形冠軍。圖／遠見

特斯拉電動車都採用台南的扣件

汽車零組件業還輻射至扣件產業（螺絲螺帽），台灣是世界第三大螺絲螺帽出口國，2019年出口額達1440億元台幣（48億美金），占全球10.8％市場，台南就占有一席之地。

恒耀關係企業董事長吳榮彬說，「高雄岡山以北、台南仁德以南，涵蓋台灣九成以上的扣件產值」；吳盈進則與有榮焉說，「很多人都不知道，台灣是先有扣件業，才有中鋼」。

全台前三大螺絲螺帽製造業者：三星科技、恒耀關係企業都在台南。三星於1968年率先在台「快速、大量」生產螺帽，帶動螺帽產業蓬勃發展，成就台灣為「螺帽王國」，年出口值占台灣螺帽總出口額1／3，攻占全球近一成版圖，至今仍是全球產能最大的「單一」螺帽廠。

連特斯拉電動車都採用台南的螺絲螺帽，雖然廠商礙於保密條款，不能對外曝光，也由此可見「MIT」的品質。

台南也是塑膠機器產業重鎮。根據台灣機械工業公會的資料顯示，2019年台灣塑橡膠機械業產值約300億元，台南貢獻超過五成。

2021年3月將就任機械公會理事長的魏燦文，他也是台灣第一大塑膠押出機「鳳記國際機械」的董事長。「台南永康、關廟一帶是塑膠機大本營，周圍產業聚落車程不超過30分鐘，業者需要的零配件，兩、三天就可交貨，」今年68歲的魏燦文說起塑膠機業，眼神炯炯有光。

67年來，鳳記頻頻刷新自己的紀錄。創辦人魏全城研發出全球第一個「一層雙色」的紅白袋，至今仍是菜市場、商家最愛用的袋子，甚至紅到東南亞地區，被視為「地表最強」塑膠袋。2019年幫客戶製作出3000公升大的中空桶壓出機器，創下全球最大容量的塑膠桶紀錄，一台要價8000萬台幣；2020年還為台灣搶下單價1.5億的機器訂單。

而台灣第一大塑膠射出廠「富強鑫精密工業」也在台南，就在距離鳳記不到12公里的關廟區。

富強鑫2010年已升級為射出成型解決方案的提供者，抓住電動車輕量化的趨勢，低調研發出水平多色機技術，目前全世界僅有三家，富強鑫代表台灣，搶下唯一席次。還製作出類PC車窗，重量僅傳統車窗的1／2，BＭＷ I3已率先使用。

台南產業愈發多元，締造不少傳奇事蹟

如果說塑膠機改寫了台南永康、關廟的命運，森鉅科技材料則是「歸仁之光」，所研發的利基型商品毛利率達35％以上，高獲利不斷吸引日本、韓國、中國等廠商搶進，卻在二至三年後逐一撤退，森鉅至今仍是全球最大貨櫃車「鋼塑複合板」的製造商。

不要以為台南的傳產只會守舊不會創新，全球第一大Youth沙灘車ODM廠商「宏佳騰」，就是來自台南的山上區。

宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖打下沙灘車市場後，返回台灣圓夢，投入電動機車市場，2019年8月底上市第一台智慧電車，並推出台灣50年來，首部有自動導航功能的機車，2020年即超越老大哥，成為第二大電動機車品牌。

宏佳騰不再是機車代工廠，而是結合科技、物聯網的智慧電車廠，正大步從MIT（台灣製造）邁向BIT（品牌台灣）的道路上。

其實，台南還有很多閃閃發光的星星們，光億載會（台南最大的企業聯誼組織）就有83家會員廠商，其中54家是上市櫃公司，市值達5400億元台幣。

從農漁業、傳統加工業，再到高科技業，台南的產業愈發多元，也締造不少傳奇事蹟，但吳盈進也坦承，產業剛好走到轉型十字路口，最近億載會正在思考如何藉助「大南方計畫」「產學、新創媒合」，搭上南科高科技產業的浪潮，讓更多企業躍上國際舞台。

（文 / 彭杏珠 攝影 / 陳之俊 本文出自2020.12.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）