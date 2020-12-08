新北土城22坪社宅 侯友宜：租金2萬以下

社會住宅租金近期備受討論，台北市明倫社宅租金要4萬餘元，新北市長侯友宜今前往土城員和段社宅受訪指出，22坪的租金一定會在2萬元以下，才符合社會住宅當時興建的美意以及居住正義，新北社宅租金會是跟周遭市場行情打7折到8折。

侯友宜說，社會住宅的興建最重要的是交通便利、方便的生活機能，施工品質也要做好，就像土城員和段社宅施工的品質還得到金安獎，未來租金也會是市場的7折到8折，照顧需要被幫助、沒有房子的民眾。

土城員和段社宅將有534戶，3房78戶、2房165戶、1房265戶、26房共居單元，侯友宜指出，社宅離海山站只有6分鐘，就學、就業的環境非常的棒，原則上蓋22坪到30坪左右，以22坪的房型，租金會在2萬元以下。