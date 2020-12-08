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航運好旺！長榮領軍 中航、新興攻上漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
圖為長榮海運「長裕輪」。圖／長榮集團提供
圖為長榮海運「長裕輪」。圖／長榮集團提供

全球貨櫃輪市場需求太旺，日前傳出大陸交通部水運局干預後，運價只能用加收各種調度費的方式反應市場需求，反而讓市場運價反而更混亂，傳出經航商陳情，水運局已同意明年元月起每40呎櫃運價可調升1千美元，今（8）日貨櫃輪長榮（2603）領軍攻上漲停，陽明（2609）、萬海（2615）漲幅都達9%，拉動原本低迷的散裝船走勢，新興（2605）、中航（2612）攻上漲停。

貨櫃輪業者就指出，到目前為止，業界傳出來的缺櫃情況都比想像中還嚴重，己經有許多貨因為缺櫃上不了船，全球貨櫃市場大缺櫃，業者大嘆現在搶貨櫃比當時搶口罩還難，而且搶櫃也必須增加多的費用，也只能反應在客戶端，出現變相漲價的情況，全球驚人搶櫃排擠效應顯現，貨櫃輪各線運價開始活蹦亂跳，原本只有遠東-北美線大漲，現在是近洋線、歐洲線等三大主力航線全漲，使得第4季，明年第1季的獲利充滿想像空間。

也因為市場需求真的太旺，貨攬界就不諱言的指出，大陸水運局9月雖然大動作邀集美國線所有船公司談話，這種情況要是在市場不好時，運價早就崩跌了，然而，今年市場強勁，是市場需求太猛，就算官方要求平抑運價，也只是讓需要貨櫃的客戶更急，必須要增加各種調櫃費用，所以表面上運價維持高檔不漲，私下趕出貨增加各種調度費用，台面下遠東-美西線早就突破4千美元，美東線也已經飆上5千美元。

全球貨櫃輪市場大好，萬海今年不只日前進場加碼造櫃，董事會還授權經營團隊，在3.6億美元(折算台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運。貨櫃專家解讀，萬海評估買進二手船，只要船舶價格談妥後，就能火速的加入萬海船隊服務，不用花時間設計監造；推估這也突顯萬海目前客戶的需求應該非常強勁，船舶需求量大，買進二手船舶，短期內可以支應眼前急迫的市場需求，長期再依市需求調整自有船舶比重。

歐洲線航線運能緊張的狀態還在加劇，12月4日最新公布的歐洲線運價，繼續大漲，上海出口至歐洲基本港市場運價，包含海運附加費，每20呎櫃來到2374美元，前一周才剛漲27.2%，最近一周再漲13.5%；遠東到美西每40呎價格小漲67美元來到3947美元，遠東到美東小跌8美元，維持在4700美元。

這波的漲勢方興未艾，還延續到其餘各線，歐洲線翻揚外，第4季進入旺季的近洋線，12月開始運價全部調漲，最大的兩岸航線、東南亞線日前各家業者都陸續通知客戶、貨攬漲運通知，漲幅都是直接1倍，還有其他中南美的冷門線的運價都進調漲。推估今年全球的貨櫃相關業者，在疫情當前，是少數可望過一個好年產業。

萬海

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