全聯賣火鍋湯底6年成長24倍！蔡篤昌三把火 「全民超市」變身「全台鍋王」

冷冷的天，會讓你想吃火鍋嗎？看準火鍋對台灣人的吸引力，全聯2014年就打出火鍋季生活提案，湯底6年成長24倍！為何全聯這家「全民超市」會變身「全台鍋王」？

台灣人愛吃火鍋的程度驚人，一年可吃掉近400億元的火鍋，粗估全台有超越1萬家火鍋店。

那麼，台灣人都什麼時候會去吃火鍋？有民調發現前兩大原因，近六成受訪民眾是「想吃就吃」，另外兩成民眾則是「聚餐」需求。

看準火鍋的高吸引力，全聯2014年就打出火鍋季生活提案，訴求「不要用白開水煮鍋」，帶動賣火鍋湯底的風潮，鼓勵民眾「在家吃鍋」。近年更逐步擴大、串聯全台火鍋名店，推出聯名湯底。

疫情吹起「在宅煮食」風潮，讓「在家吃鍋」跟著熱

累積6年下來，成效驚人。

全聯總經理蔡篤昌透露，光是賣湯底的業績，6年來成長24倍！

今年因為新冠疫情，民眾「在宅煮食」盛行，也催化「在家吃鍋」熱潮。近三個月以來，各式湯底銷售業績已較去年同期成長一倍、賣出逾60萬包，締造近億業績。亮眼表現，讓全聯2020年一整年火鍋季的湯底銷售可望挑戰2.5億元目標。

熱滾滾的業績，讓全台已有1024店的全聯，儼然成為「全台最大火鍋名店城」！

全聯總經理蔡篤昌（中）是全聯火鍋祭幕後推手。圖：全聯提供

「全民超市」變身「全台鍋王」

深入觀察，自我定位為「全民超市」的全聯，能變身「全台鍋王」有三大關鍵。

首先，攜手人氣火鍋品牌，強調獨家名店湯底。

觀察到許多知名火鍋店，常常生意太好，讓消費者很難訂到位，熱門時段一位難求。

全聯喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家！」今年火鍋季一舉推出54款湯底。其中，有40款為獨家名店鍋物，像是「這一鍋」「麻神」「聚」「石二鍋」「紅豆食府」等，「走出他們的實體店，就只有在全聯買得到，」蔡篤昌強調。

而對這些品牌店來說，讓全聯賣湯底，更是創造額外生意，強強聯手、讓雙方都加分。

蔡篤昌舉例，2019年小蒙牛、馬辣、太和殿，三家品牌一年合計賣出400萬份火鍋，而全聯一年則為這三家品牌賣出60萬包湯底。

第二，「全火鍋」快閃店創話題，營造超強體驗行銷。

今年9月選在台北東區開設的「全火鍋」，被蔡篤昌形容為「創下許多空前絕後的紀錄」，像是第一家在開幕日就決定結束日的餐廳、被網友封為全宇宙最難訂的火鍋店。

每月15日開放下個月的訂位，幾乎都是5分鐘內就秒殺額滿。

此外，「全火鍋」從菜單、氛圍、服務到周邊商品，還與名店、名物、名設計師跨界合作。

像是，嚴選日本設計師柳宗理的南部鐵器雙耳淺鍋、不鏽鋼調理盆作為煮鍋以及菜盤皿。所有食材由全聯嚴選直送，還提供名廚聖凱師的特製湯頭，以及米其林一星餐廳、吉兆割烹料理主廚許文杰的特調醬汁。

尤其，在店外牆可看到的「請支援收銀」燈管字裝飾，更是大玩全聯的經典創意梗。

「全火鍋」累積至今賣出1萬5000分鍋物。150天的快閃店，只營業到1月20日，預計還要辦Bye Bye Sale，將店內的鍋碗「一件不留」賣給消費者。

第三，帶動生鮮與冷凍食材一起賣，周邊效益更可觀。

觀察全聯販售的湯底，價位平均落在150～250元之間。但這只是基本，因為民眾買了湯底，當然也會順帶添購其他食材回家煮。

換言之，「賣湯底」儼然也成為新的「帶路雞」，讓全聯相關的類別商品，如生鮮、冷凍湯底、火鍋料等，均成長2成左右。

蔡篤昌透露，全聯打破以往乾貨、生鮮分開促銷的思惟，如今則是結合成為整體生活提案。

比方，近來就強打火鍋食材相關的「急凍鮮物」，品項有肉類、魚、海鮮等，受到饕客喜愛。

2019年就賣出310萬盒，銷售金額達3.7億元。隨著今年再推出升級版的貼體包裝方式，更能保留食材鮮度與美味，預估今年銷售金額可再成長5成、達5.7億元。

據了解，2020年光是前11個月，全聯整體營收就已提前完成1400億的年度成長目標。

攜手火鍋名店的「獨家湯底」、創意行銷的快閃店「全火鍋」炒話題、加上生鮮與冷凍食材的「整合式聯賣」，蔡篤昌的這「三把火」，滾熱火鍋商機，為全聯創造營業佳績。

（文 / 林珮萱 本文出自2020.12.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）