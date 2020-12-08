和泰車搶攻明年車市 推全新SIENTA CROSSOVER

TOYOTA總代理和泰汽車為明年車市銷售提前準備，備妥各種車款，讓消費者進展間就能選到想買的車。TOYOTA雙邊側滑門的可搭車7人的主力車款，昨天發表全新SIENTA CROSSOVER車型，新車款長高2.5公分，讓買車的人可以體驗休旅車的車身高度，另外還增加不少安全配備，可提供小家庭買車有更多的選擇；SIENTA明年年販目標為1.1萬台，其中，新推出的SIENTA CROSSOVER明年銷售目標占2400台。

SIENTA一直是日本的熱門銷售車款，2016年正式導入台灣後，成為取代Wish地位的Mini MPV，靈活的車身尺寸、豐富座椅變化的彈性空間運用、低地板設計的乘車便利性，再加上側滑門的貼心設計等多項實用機能，一直深受小家庭的喜愛，短短四年內，累積銷售已經超過56,000台，更連續蟬聯國內小型MPV級距銷售冠軍第一名，7日正式舉辦SIENTA CROSSOVER新車上市發表會，增加開車的樂趣、質感再升級，可望再度吸引消費目光。

和泰車Toyota部本部長劉傳宏表示，SIENTA CROSSOVER導入TSS主動安全防護系統及六安全氣囊，大幅提升行車安全；因應台灣近年掀起的跨界風潮，特別推出專屬台灣市場的全新SIENTA CROSSOVER，全新外型設計，透過亮黑水箱護罩飾條搭配CROSSOVER專屬前保桿設計，包括霧銀前下擾流飾板、車身同色日行燈飾條，以及運動化日行燈飾蓋，大幅提升運動感；要讓跨界車款呈現出全新風貌，將車高向上墊增加2.5公分，使得長度同步延伸90公分、車高1,700公分，最重要可依照座位數不同，選擇加購右側單邊或左右雙邊、具備防夾功能的電動滑門。

同時考量到小家庭的購車預算，歡慶SIENTA CROSSOVER上市，本月推出限量200台超值優惠價，搭配汰舊換新補助，優惠價台幣66.9萬元起就可以輕鬆入主SIENTA CROSSOVER*4。只要在12月底前交車的SIENTA CROSSOVER車主，贈送市價39,999元的豪華交車禮－JVC 55吋QLED量子點全面屏電視1台。另外，更加碼60萬高額0利率方案，讓所有消費者皆可輕鬆無負擔的入主全新跨界車款SIENTA CROSSOVER。

目前和泰車旗下銷售最熱門車款當然是全新國產休旅車Corolla Cross，11月一舉登錄達5319台，成為台灣史上唯一單月登錄突破5000台大關的SUV；另外，雙神車 RAV4、ALTIS於11月領牌數分別為2164輛、1868輛，三款車成為10月銷售量排名前三名的車款，和泰車代理的雙品牌，11月分登錄達15,464台，市占率更衝高率33.4%。