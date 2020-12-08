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全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

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新北社宅一坪租金最多差450元 最貴最便宜分別在這

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋府中社宅。圖／本報系資料照
板橋府中社宅。圖／本報系資料照

台北市社宅租金過高惹議，市長柯文哲認為，中央應制訂全國統一收費標準；不過新北市城鄉局長黃國峰坦言，各縣市房價、物價都不同，每間社宅的配備、設施、交通區位條件都不同，收費很難由中央統一，應由地方政府因地制宜、個別訂定。以新北社宅而言，單價最高的是板橋府中社宅，大約一坪800元，最便宜為新莊新豐社宅，一坪約350元。

黃國峰說，社宅收費不該以財政為考量，而須以公共服務為主，新北市社宅租金因地制宜，目前以周遭租金的平均房價來算，一般戶是市價8折、優先戶是64折。

新北市城鄉局住宅發展科長江怡瑩表示，新北社宅共分為套房、兩房及三房型。

依各區房價坪數計算，單價最高的是板橋府中社宅，大約一坪800元，最便宜為新莊新豐社宅，一坪約350元。

江怡瑩說明，全市優先戶最便宜的每月套房租金為新莊新豐社宅5300元，最貴為中和bot社宅1萬1200元，一般戶最便宜為新莊新豐社宅6400元，最貴為中和bot社宅的1萬3900元；兩房型優先戶最便宜為三峽國光社宅的1萬元，最貴為三重bot社宅的1.5萬元，一般戶為三峽國光的1萬2200元，最貴為三重bot社宅的2.1萬元；三房型優先戶最便宜為三峽北大社宅的1萬3200元，最貴為中和bot社宅的1萬9900元，一般戶最便宜為三峽北大社宅1萬6500元，最貴為三重bot社宅的2萬6200元。

新莊新豐社宅。圖／新北城鄉局提供
新莊新豐社宅。圖／新北城鄉局提供

租金 房價 國光

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