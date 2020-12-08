新北社宅一坪租金最多差450元 最貴最便宜分別在這

台北市社宅租金過高惹議，市長柯文哲認為，中央應制訂全國統一收費標準；不過新北市城鄉局長黃國峰坦言，各縣市房價、物價都不同，每間社宅的配備、設施、交通區位條件都不同，收費很難由中央統一，應由地方政府因地制宜、個別訂定。以新北社宅而言，單價最高的是板橋府中社宅，大約一坪800元，最便宜為新莊新豐社宅，一坪約350元。

黃國峰說，社宅收費不該以財政為考量，而須以公共服務為主，新北市社宅租金因地制宜，目前以周遭租金的平均房價來算，一般戶是市價8折、優先戶是64折。

新北市城鄉局住宅發展科長江怡瑩表示，新北社宅共分為套房、兩房及三房型。

依各區房價坪數計算，單價最高的是板橋府中社宅，大約一坪800元，最便宜為新莊新豐社宅，一坪約350元。