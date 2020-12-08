高雄台鐵地下化二年 內惟站房價暴衝躋身領先群

高雄鐵路地下化2018年底正式啟用，台灣房屋統計2018年至今，高雄鐵路地下化10個車站的周邊房價變化，內惟站漲幅最高，每坪單價從18.4萬元上揚至23.8萬元，漲幅達29％，躋身地下化站點中的房價領先群。

高雄台鐵地下化從左營至鳳山沿線，除了現有高雄車站、鳳山車站及左營舊城車站地下化，另新增及復設7個站點，共計有10個通勤車站，各站建築設計新穎，站點密集繞行於市中心，形成捷運網絡的一環，成為周邊居民上班就學的通勤選擇之一。

台灣房屋統計10個車站周邊房價近二年變化，有六個站上漲，四站持平或走跌。內惟站漲幅最高，從一字頭上揚至23.8萬，目前為十站房價最高，其次為科工館站，漲幅也達27%，不過目前仍在一字頭，每坪17萬元。

另外左營舊城站二年漲幅11%，從18.9萬元爬升至21萬元，也躍升二字頭，也名列地下化站點房價領先群。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，內惟站位於內惟社區與美術館特區外環區間，過去因鐵軌分割成左右兩區，形成東邊新重劃區高樓林立、西邊則為低矮舊住宅聚落的對比畫面，房價發展兩樣情。

其中往翠華路一側多為20~30年以上透天公寓，另一側的馬卡道路屬於美術館特區外環，新大樓建案多，房價2字頭起跳。左營舊城站今年5月打通新莊一路與勝利路後，大幅縮短了舊城區至巨蛋商圈的距離，吸引各大建商鎖定舊城南門一帶推出新案。

蔡志揚指出，台鐵捷運化的設置，讓周邊居民多了一項通勤工具選擇，尖峰時刻從內惟站搭乘至高雄車站，車程約10分鐘，比騎車、開車節省約5~10分，交通機能提升，相對也優化了周邊住宅的評價。目前受限地下化綠廊道工程，部份車站外圍仍受工程圍籬隔阻，但不影響搭乘，未來綠廊道完工、完整縫合新舊社區，區域房市受惠更深。

觀察四個新設車站，包含正義站、科工館站、民族站、美術館站，四站房價表現皆呈正向成長，漲幅最低者為美術館站10％，漲最多的則是科工館站，達27％，每坪均價從13.4萬元上揚至17萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，交通建設是挹注房市發展的一大利多，尤其是原本就沒有捷運、輕軌等軌道行經的社區，受惠更明顯，四個新設站單日旅運量都超過千人次，交通便利性提升，生活機能大躍進，因此帶動房價補漲。