東陽11月營收16.11億元 月增8%
東陽（1319）2020年11月自結合併營收16.11億元，較上月成長8%。前11月自結累計合併營收157.27億元。受惠聖誕及新年假期旺季需求，東陽業績逐步回復往日的水準。
東陽AM事業11月自結合併營收 10.27億元，受到船班及貨櫃短缺影響，以致很多訂單未能出貨。前 11月自結累計合併營收 112.36 億元。
東陽OEM事業11月自結合併營收5.84億，創今年單月新高，並較去年同期成長10%，前11月份自結累計合併營收44.91 億（OEM整體累計營收227.70 億元）。
另外，東陽認為，今年上半年大部份的產業都受到歐、美主要經濟大國出現邊境管制的波及，不過，東陽自7月開始已經看到訂單回流，而且速度很快，由於都是急單，東陽下半年都一直在加班趕工，隨著時序又進入旺季，第4季的營收持續回升，全年衰退幅度可望縮小。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言