東陽11月營收16.11億元 月增8%

東陽（1319）2020年11月自結合併營收16.11億元，較上月成長8%。前11月自結累計合併營收157.27億元。受惠聖誕及新年假期旺季需求，東陽業績逐步回復往日的水準。

東陽AM事業11月自結合併營收 10.27億元，受到船班及貨櫃短缺影響，以致很多訂單未能出貨。前 11月自結累計合併營收 112.36 億元。

東陽OEM事業11月自結合併營收5.84億，創今年單月新高，並較去年同期成長10%，前11月份自結累計合併營收44.91 億（OEM整體累計營收227.70 億元）。

另外，東陽認為，今年上半年大部份的產業都受到歐、美主要經濟大國出現邊境管制的波及，不過，東陽自7月開始已經看到訂單回流，而且速度很快，由於都是急單，東陽下半年都一直在加班趕工，隨著時序又進入旺季，第4季的營收持續回升，全年衰退幅度可望縮小。