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立凱電搶綠能商機 車用電池材料量產

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）11月合併營收為1,500萬元、年增近六成。且10-11月的營收已經達到第3季的84.4%，凸顯出該公司營收表現逐季升溫，立凱電表示，取代鉛酸車用鋰電池量產出貨、儲能電池開始小量試產，公司下半年起營運回穩。

根據ACEA（歐洲汽車製造商協會）公布的數據顯示，歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟（EFTA）在內的地區，9月新車註冊量130萬輛首次出現較去年同期成長之後，10月受疫情影響而滑落，不過10月新車註冊量仍有113萬輛，為今年新車銷售第三高的月份，車市衝擊已不若上半年。

值得注意的是，立凱電今年通過日本前三大家用儲能電池企業認證，目前開始小量試產，預期明年將進入量產。今年受疫情干擾，產品量產進度延宕，但下半年疫情影響程度降低，營運已見升溫，在產品陸續量產之後，營收規模可望穩定成長。

立凱電主要市場在歐洲、日、韓地區，其中取代鉛酸車用鋰電池的終端市場以歐洲地區為主，歐洲新車銷售逐漸回溫，車廠也陸續發表新車款或改款車，採用立凱電產品的新車款陸續上線量產後，公司可望穩定出貨。歐洲疫情進入第二波高峰，部分國家重啟限制措施，新車銷售或將受到影響，後續車市發展仍需密切觀察。

新車銷售 疫情

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