日曜天地OUTLET推Family Sale品牌馬拉松 最低1折起

一年一度的聖誕跨年假期將至，以往民眾安排到國外跨年、血拚，今年受限疫情影響無法出國，轉而到國內OUTLET購物，看準年底這波購物需求，日曜天地OUTELT即日起至明年1月4日舉辦「Family Sale」，集結全館50大品牌，卯足全力祭出破盤優惠。

其中熱門品牌ROOTS、BENETTON、Armani、Arnold palmer、le coq sportif、polo ralph lauren等，更周周接力推出限時快閃折扣，最低1折起，消費滿額再抽iphone12。

同期特賣會場舉辦「麗嬰房年終聯合廠拍」，育兒用品最低199元起，要讓消費者用最便宜的價格，在歲末年終一次購足冬衣。

Family Sale首周即日起至12月18日，由義大利品牌BENETTON、美國品牌Arnold palmer領頭祭出最低1折起，擁有廣大粉絲的ROOTS最低2折起，滿千再折百。

第二週(12月11日至28日)由知名時裝Armani強勢登場全面下殺1折起，緊接著最後一週(12月18日至1月4日)由法國品牌le coq sportif、美系品牌POLO RALPH LAUREN聯手下殺3.2折起。

日曜天地OUTLET表示，整個12月日曜天地要用最優惠的價格陪大家倒數2020年。週週推出超強品牌陣容接力，祭出最獨家優惠，更加碼消費滿3,000元就有機會把iphone12帶回家。

同期至12月13日，舉辦限時「麗嬰房年終聯合廠拍」，集結台灣童裝龍頭麗嬰房家族、ESPRIT、ROOKIE、Austin Home等陣容，現場近2萬件商品，精選童裝、育兒用品最低199元起，推車汽座3折起，商品應有盡有。

歡慶聖誕節將至，日曜天地OUTLET推出一系列聖誕活動，更打造全台獨創的聖誕裝置，其中最大的亮點莫過於飛在空中的聖誕老人，胖嘟嘟的巨大身軀，背上背著大型的禮物袋，吸睛程度百分百，吸引不少IG網紅朝聖拍照，成為台中最新的熱門打卡點。