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白蘭氏健康博物館要以廟會文化「譜」出新台式聖誕

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
白蘭氏健康博物館讓今年聖誕不一樣，要以廟會文化「譜」出新台式聖誕。白蘭氏健康博物館提供
白蘭氏健康博物館讓今年聖誕不一樣，要以廟會文化「譜」出新台式聖誕。白蘭氏健康博物館提供

歲末將至，12月迎來的是大人小孩最期待的聖誕節。今年白蘭氏健康博物館也準備了許多暖心耶誕活動，並首度攜手九天民俗技藝團舉辦「臉譜彩繪活動」，入館便能親身體驗台灣傳統文化之美。

活動期間，白蘭氏健康博物館再次祭出創意料理，包括蜆精海鮮濃湯、桂圓紅棗雞精茶、蜆精粥和養蔘蜜烏龍等聖誕限定料理，讓參觀民眾暖心又暖胃。

不僅如此，白蘭氏健康博物館也因應聖誕節祭出「彩繪瓶DIY買一送一」與「耶誕週週抽」等眾多系列活動，邀請民眾入館一同享受不一樣的台式耶誕。

白蘭氏健康博物館長期致力推動地方特色，在每個特別節日都特別結合在地文化邀請民眾同樂。

今年聖誕節，白蘭氏特別攜手九天民俗技藝團，於12月13日及12月27日兩個周日下午2點至4點，舉辦九天臉譜彩繪體驗活動，邀請遊客入館體驗不一樣的聖誕。

家將為廟會文化中，數一數二最富藝術之美與神祕色彩的元素，民眾除了可透過實際操作，感受台灣陣頭的獨特性與價值，更能達到文化傳承、永續推廣的概念。

時序進入冬季，正是進補養身的好時「雞」，繼中秋創意午茶民眾熱烈迴響，白蘭氏健康博物館特別在12月結合聖誕佳節，推出創意健康點心為造訪旅客補健康也慶耶誕。

12月份連續四個周末都有不同驚喜，將陸續推出蜆精海鮮濃湯、桂圓紅棗雞精茶、蜆精粥和養蔘蜜烏龍等中式暖心聖誕茶點，讓民眾週末暖心出遊，補足精氣神，維持良好的保護力。

白蘭氏健康博物館也提醒遊客，冬季氣候寒冷多變，出外旅遊除了備足保暖衣物，維持良好保護力更是開心出遊的關鍵。

白蘭氏旗下擁有多元精補飲品，包括白蘭氏雙認證雞精、白蘭氏養蔘飲以及白蘭氏旭沛蜆精等，不只可以為遊客補元氣，還能在面對塞車考驗時提振精神與活力。

另外，手作DIY是近幾年十分受歡迎的活動，白蘭氏健康博物館一直以來持續推出雞精瓶回收再利用手作活動，與遊客共同響應環保，至今已攜手遊客運用超過百萬瓶雞精瓶，共同創作兼具環保與創意的生活作品，如雞精瓶果凍蠟、小夜燈、祈福燈飾等。

為歡慶聖誕節，白蘭氏健康博物館於12月份更祭出彩繪瓶DIY買一送一活動，造訪遊客可以兩兩同行，描繪出心中繽紛燦爛的聖誕節，邀請大小朋友一同參與享樂。

同期間，館內更推出耶誕週週抽活動，邀請民眾帶著愉快出遊的心情來館交換耶誕好禮，只要入館填寫留言卡即可參加抽獎，連續四週每週抽出3位幸運兒，將有機會獲得白蘭氏雙認證雞精12入41ml禮盒、養蔘飲12入禮盒、葉黃素8入禮盒等好禮。

白蘭氏健康博物館推出彩繪DIY買一送一活動，邀民眾一起繪出繽紛聖誔。白蘭氏健康博物館提供
白蘭氏健康博物館推出彩繪DIY買一送一活動，邀民眾一起繪出繽紛聖誔。白蘭氏健康博物館提供

博物館 雞精 聖誕節

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