萬海擬砸百億買二手船

全球貨櫃輪市場大好，貨櫃海運商萬海今年不只是加碼進場造櫃，昨（7）日董事會決議，擬以上看3.6億美元（約新台幣103億元）評估增購數艘二手船舶加入營運。

貨櫃專家解讀，萬海進場買二手船，算是用行動告訴大家，市場需求好到來不及造船了，用買的最快。這形同產業訂單多到滿天飛，蓋廠已經來不及，而是直接併購工廠加入生產行列。

新冠疫情後，貨櫃海運市場呈現V型翻轉，萬海日前董事會宣布斥資1.09億美元（約新台幣31.4億元）訂造3.7萬個貨櫃，昨天董事會又宣布，授權旗下萬海航運（新加坡）進行船舶採購案，評估以二手船舶為主，以總價不超過3.6億美元，購入數艘1,800TEU（20呎櫃）及8,500TEU二手全貨櫃輪加入營運，由於董事會才剛授權，萬海經營團隊會積極洽商可能交易對象，找到適合船舶後再進行簽約。

海運專家就指出，萬海評估買進二手船，只要船舶價格談妥後，就能火速的加入萬海船隊服務，不用花時間設計監造；推估這也突顯萬海目前客戶需求應該非常強勁，船舶需求量大，買進二手船舶，短期內可以支應眼前急迫的市場需求，長期再依市需求調整自有船舶比重。

貨攬業者也證實，全球海運市場搶櫃愈來愈兇，排擠效應已經延續近洋線現在又延伸到歐洲線，近洋線最近價格是用倍數來漲，出現搶櫃又搶船期，有些客戶一直希望萬海能增加近洋線航班的服務；推估全球海運市場缺船、缺櫃情況將延續到農曆年前，以現在的需求來看，年後恐怕還會很強勁，萬海近洋線的運作一直都非常靈活，推估應該需求太猛，萬海才會決定評估買進二手船，立即解決現在急迫的市場需求。

萬海目前船隊規模約95艘，目前自有船舶比重為68%、租船比重為32%；其中，萬海遠洋線僅占7%，亞洲區間航線占營收比六、七成，主要營收、獲利還是以近洋線為主。