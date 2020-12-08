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車市熱 和泰一天接單1,100輛
車市買氣驚人，和泰車昨（7）日宣布，周日（6日）一天接獲1,100張訂單，創下今年以來新高紀錄；另，三陽現代汽車並在訂單熱絡下，預估本月的交車台數將創下近期新高。
強力買氣推動下，今年車市規模可望突破45.5萬輛，上看45.7、45.8萬輛，超過年初和泰車45萬輛的預估，而且其中還包括多家車廠已達年度預估目標，將手中訂單留待明年交車的份額。
截至11月為止，台灣車市累積掛牌數已達到411,930輛，近期車市買氣驚人，和泰車12月前五天接到的訂單已破5,000輛，雖然以新上市的Corolla Cross為主，但Siena、RAV4與Altis也不在少數，此外現代汽車的Venue異軍突起、福特的KUGA持續加緊趕工，都顯見今年年底的車市買氣相當驚人。
車市龍頭和泰車Toyota部本部長劉傳宏昨日表示，近期車市的買氣相當強勁，初估到年底的全年車市規模勢必超出年初預期45萬輛的規模，來到15年的歷史新高。目前雖然是估算將超過45.5萬輛，但從車商現有的在手訂單來推估，今年整體車市很可能會落在45.7萬輛，甚至達到45.8萬輛。
今年車市的規模最終要看各家車廠年底前的供應量，另外有些消費者可能會等明年初再交車，再者由於許多經銷商、業務代表年度的銷售目標已達成，也可能傾向留單、等明年初再交車，留著當明年的業績，這也讓明年初的車市表現更加樂觀。
今年台灣車市的強大買氣來自疫情影響以及國旅大爆發，帶動對新車的需求增溫，另外貨物稅汰舊換新五年補助案到明年的1月7日落日，各方爭取政策續延，但這項法案遲遲未獲得立法院的通過，未來5萬元的舊換新補助情況未明，也激發大量買氣出現市場。
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