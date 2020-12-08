聽新聞
test
0:00 / 0:00
和泰車攜手國瑞 發表新車款
和泰車昨（7）日發表Sientc CROSSOVER新車款，這是繼Yaris之後再一款由國瑞汽車「獨家為台灣開發」的新車款，因只針對台灣市場調整產品設計，預計將可增加約兩成的銷售量。
和泰車昨日發表的Sienta CROSSOVER是由和泰車與國瑞合作開發的新車款，運用Sienta既有的設計與底盤，調整車高、懸吊與配備，針對台灣市場對於休旅車的高度偏好，調高Sienta的車身與底盤之後，駕駛者擁有更好的視野與空間需求。
Sienta自2016年導入台灣後至今已四年，過去Sienta平均月銷量約1,200台，今年平均月銷量則降到1,000台，市場略出現鈍化問題。
針對市場鈍化，和泰車與國瑞共同合作，對應市場的需求開發跨界車款，有效弭補車款較舊的吸引力問題，也同時吸引既喜歡Sienta滑門、彈性空間的特性，又希望又較佳視野的消費者。
和泰車指出，在Corolla Cross推出前，Toyota在台新車款有限，國瑞汽車以既有車款開發的新車款，有效達到多元化、擴展市場的效果。在此之前Yaris即是這樣的考量開發出專門對應台灣市場的新車款，也達到增加約兩成的銷售，除了這幾款車之外，國瑞與和泰車目前仍有多款車在進行開發。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言