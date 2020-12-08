和泰車攜手國瑞 發表新車款

和泰車昨（7）日發表Sientc CROSSOVER新車款，這是繼Yaris之後再一款由國瑞汽車「獨家為台灣開發」的新車款，因只針對台灣市場調整產品設計，預計將可增加約兩成的銷售量。

和泰車昨日發表的Sienta CROSSOVER是由和泰車與國瑞合作開發的新車款，運用Sienta既有的設計與底盤，調整車高、懸吊與配備，針對台灣市場對於休旅車的高度偏好，調高Sienta的車身與底盤之後，駕駛者擁有更好的視野與空間需求。

Sienta自2016年導入台灣後至今已四年，過去Sienta平均月銷量約1,200台，今年平均月銷量則降到1,000台，市場略出現鈍化問題。

針對市場鈍化，和泰車與國瑞共同合作，對應市場的需求開發跨界車款，有效弭補車款較舊的吸引力問題，也同時吸引既喜歡Sienta滑門、彈性空間的特性，又希望又較佳視野的消費者。

和泰車指出，在Corolla Cross推出前，Toyota在台新車款有限，國瑞汽車以既有車款開發的新車款，有效達到多元化、擴展市場的效果。在此之前Yaris即是這樣的考量開發出專門對應台灣市場的新車款，也達到增加約兩成的銷售，除了這幾款車之外，國瑞與和泰車目前仍有多款車在進行開發。