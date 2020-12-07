萬海斥資百億元 進場買進二手船

全球貨櫃輪市場大好，萬海（2615）今年不只是加碼進場造櫃，7日董事會還授權經營團隊，在3.6億美元（折算台幣約102.6億元）在市場評估增購數艘二手船舶加入營運。

全球貨櫃輪近年3年來都表現不好，全球海運業者對於造船、造櫃的動作都相當保守，萬海日前董事會宣布斥資美金10.99億元（約台幣31.48億元）訂造3.7萬個貨櫃，昨天董事會又宣布，授權旗下萬海航運（新加坡）進行船舶採購案，評估以二手的船舶為主，以總價不超過3.6億美元，購入數艘1,800TEU（20呎櫃）及 8,500TEU二手全貨櫃輪加入營運，由於董事會才剛授權，萬海經營團隊會積極洽商可能交易對象，找到適合船舶後再進行後續簽約。

海運專家就指出，萬海評估買進二手船，只要船舶價格談妥後，就能火速的加入萬海船隊服務，不用花時間設計監造；推估這也突顯萬海目前客戶的需求應該非常強勁，船舶需求量大，買進二手船舶，短期內可以支應眼前急迫的市場需求，長期再依市需求調整自有船舶比重。